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三重「逾9千坪繽紛花海」免費拍！隱藏版繡球花在辰光橋下

▲新北大都會公園幸福水漾園區百日草、大波斯菊。（圖／新北市高灘處提供）

▲大波斯菊花語為「少女的真心」。（圖／新北市高灘處提供，下同

記者彭懷玉／綜合報導

新北市「三重新北大都會公園」就能賞花！高灘處以「春遊少女的秘密花園」為主題，規劃3公頃（約9,075坪）的花海，以多色「百日菊」為主體，再搭配局部大波斯菊點綴，目前已進入最佳賞花期，預估花況可到6月中旬。

▲新北大都會公園幸福水漾園區百日草、大波斯菊。（圖／新北市高灘處提供）

▲花海以多色「百日菊」為主體，再搭配局部大波斯菊點綴。

新北大都會公園逾9千坪花海十分壯觀，整體以柔和的波浪狀圖騰形塑，高度甚至達到160公分，展現百花綻放的美景。此外，今年新增精緻花卉區，於辰光橋下一隅栽植碩大的繡球花，民眾不用上山，也可以感受到滿園繽紛的夢幻景緻。

▲新北大都會公園幸福水漾園區百日草、大波斯菊。（圖／新北市高灘處提供）

▲走入萬朵花兒盛開的花海景緻，十分療癒身心。

喜歡賞鳥的民眾注意，扇尾鶯科的「黃頭扇尾鶯」與「褐頭鷦鶯」也在盛開的花朵間築巢，黃頭扇尾鶯在台灣為特有的亞種留鳥，終年棲息於同一棲地，每年春末夏初定期來到新北大都會公園，身長約10至12公分，與花差不多大，要仔細看才會發現，其飛行時常隨著歌聲上、下不規則地飄移，故贏得自然界「袖珍小歌手」的稱號。

▲新北大都會公園幸福水漾園區百日草、大波斯菊。（圖／新北市高灘處提供）

▲期間限定的「花開水岸•春日藝遊展」展至6月10日止。

不只白天美，期間限定的「花開水岸•春日藝遊展」展至6月10日止， 6米高的「幸福熊」、4米高「織夢花傘」、「奇幻藝花園」巨型的微笑花朵們、鑽石般閃耀的「幻彩之花」，以及繽紛的「春光物語」廊道，都為幸福水漾園區增添浪漫氣息。

▲新北大都會公園幸福水漾園區百日草、大波斯菊。（圖／新北市高灘處提供）

▲鑽石般閃耀的「幻彩之花」。

新北大都會公園幸福水漾園區
交通資訊
(一)自行開車或騎車：
新莊方向-自新莊堤外道往重新橋方向進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
三重方向-自疏洪東路一段經14號越堤道進入河濱公園，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
蘆洲五股方向-疏洪西路，經由15號越堤道進入，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
(二)大眾運輸：搭乘機捷A2三重站下車可至新北大都會公園熊猴森樂園，往幸福水漾停車場或重新大橋下停車場方向，步行10分鐘可達。
 

關鍵字： 新北市旅遊 三重區旅遊 百日草 春遊少女的秘密花園 賞花旅遊 新北大都會公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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