礁溪老爺酒店6／3重新開幕　客房換新裝、還有新餐廳

▲礁溪老爺酒店將於6月3日重新開幕。（圖／老爺酒店集團提供）

記者蔡玟君／台北報導

宜蘭礁溪老爺酒店從4月起暫時封館2個月進行全館整修，現在將於6月3日重新回歸，酒店表示，此次整修包括部分客房更新，並預告將有新的育樂中心、餐飲空間陸續開放。

▲礁溪老爺酒店客房將有新面貌，上圖為過去客房畫面，僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪老爺表示，此次整修請來最初開幕時同一位設計師再次操刀，不只是呈現日式氛圍，而是希望「將日本帶進館內」。此次換新裝，客房更新以洋式客房為主，將部份較舊的硬體進行調整，業者表示，許多細節仍在調整中，有待重新開放後旅客親自感受。

此外，為了提供旅客更多服務，此次整修改裝還包括規劃新的育樂中心與餐飲空間，之後會陸續開放，同時重新開幕初期，開放部分客房提供旅客入住。

▲礁溪寒沐酒店。（圖／業者提供，下同）

而寒舍餐旅旗下的「礁溪寒沐酒店」，則於今年3月獲得星級旅館五星級標識，也是寒舍餐旅自創品牌首間五星級酒店，也讓礁溪五星飯店再+1。為慶賀酒店榮獲五星殊榮，業者從即日起至6月5日推出限時優惠，官網預訂7、8月夏日暑假訂房並輸入「mu520」，周日至周四雙人入住乘風居，或兩大兩小入住日式詠泉居，優惠價1萬2800元，並享岩彩海鮮餐廳晚餐帝王蟹饗宴一隻三吃，包含「三星蔥薑帝王蟹」、「炭烤野菌焗帝王」與「帝王鮑魚蟹海皇」等佳餚。

▲▼入住礁溪寒沐酒店望岳閣房可體驗開Mercedes-Benz EQE SUV車款。（圖／業者提供）

同時，酒店即日起至9月30日也推出「純電．星旅程」自駕遊一泊二食住房專案，入住望岳閣房型每晚1萬4000元起，即可於入住期間體驗駕乘Mercedes-Benz EQE SUV車款，體驗後填寫問卷及完成社群分享，即可獲得Mercedes-Benz精品一組，包含提袋、保溫杯及馬克杯。