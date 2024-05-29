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桃園「宇內溪戲水區」6／1回歸！開放時間快筆記　還新增野溪溫泉

▲宇內溪戲水區6/1開放。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲宇內溪戲水區自去年5/28起整修，因應暑假到來，今夏將從6/1起開放至9/29。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

經過一年的封閉整修，桃園復興區「宇內溪戲水區」回歸！今年將於6月1日起至9月29日對外開放，期間有專業救生業者執勤，確保民眾戲水安全。同時，宇內溪岸再規劃一處野溪溫泉，並重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，讓炎夏多一處安全又沁涼的戲水點。

「宇內溪戲水區」是桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域，開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間；為提升水域活動遊憩安全，今年度在開放前特別加強河床整治，開放期間並委託專業救生業者在水域開放區執勤安全救生服務工作。

▲小烏來風景區,小烏來,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小烏來位於大漢溪支流宇內溪下游，擁有優美的峽谷地形。（圖／記者彭懷玉攝）

小烏來位於大漢溪支流宇內溪下游，擁有優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、宇內溪戲水區、天空步道、天空繩橋及風動石最知名，而風管處於宇內溪岸新規劃一處野溪溫泉，重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，完善整體戲水區服務，今夏除了有清涼溪水可玩耍，冬季還有溫泉能泡暖湯。

▲小烏來風景區,小烏來瀑布,天空繩橋,天空步道等,小烏來風景特定區,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小烏來風景區天空步道。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，羅浮溫泉今夏將SPA池、兒童池改用天然純淨山泉水（常溫），其他溫泉池、藥浴池、賞景池則維持37~42度100%的碳酸氫鈉美人湯，冷熱雙泉一次泡，民眾不妨順遊羅浮一帶，體驗不同氛圍的露天泳池。

▲大溪老街,恩愛農場,羅浮溫泉,「大嵙崁親水園區」新完工4件裝置藝術。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲羅浮溫泉今夏將SPA池、兒童池改用天然純淨山泉水（常溫）。（圖／桃園市觀旅局提供）

此外，購買小烏來風景特定區門票，憑相關證明在6月1日起至10月31日可登錄參加「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，一次享有「戲水區」、「旅宿」、「加碼抽」共3區抽獎資格，有機會獲得價值131萬元油電休旅車、電視、機車等多項大獎。

至於基隆外木山「海興游泳池」因不收門票，加上能和魚群共遊，是在地人享受自然、玩水的好去處。由於景觀平台設施鏽蝕嚴重，需進行維護，針對海興平台、臨海走道及外木山海堤等相關設施進行維護及改善，工程已於今年一月底完工，並重新開放讓民眾下水。

宇內溪戲水區
地址：桃園市復興區義盛里下宇內1鄰4-6號
開放時間：6月1日起至9月29日早上9點至下午5點
6、9月每逢星期六、日（含國定假日）開放 7、8月配合暑假全月開放（周二休園日）

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 宇內溪戲水區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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