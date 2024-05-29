CoCo「星空葡萄第2杯10元」只有今天！　濃郁奶蓋+葡萄冰沙超欠喝

▲CoCo星空葡萄今天第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

這杯要搶喝！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日開跑了，今（29）日祭出限時1天「星空葡萄第2杯10元」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「大杯星空葡萄第2杯10元」超殺優惠，每杯售價80元，2杯只要90元，其飲品是選用葡萄果汁冰沙搭配滿滿葡萄果肉、Q彈波波晶球，再淋上加了結晶岩鹽的濃厚芝士奶蓋，每一口都超罪惡。

今（29）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲鶴茶樓今天也有2大飲品任選第2杯半價優惠。（圖／鶴茶樓提供）

另，鶴茶樓今（29）日也有「2大飲品任選第2杯半價喝」優惠，優惠品項包括「大杯古早味紅茶粉粿奶茶（75元）」、「大杯冬瓜菊花粉粿那提（60元）」，每人限購2組，並以價低者享半價優惠。

「古早味紅茶粉粿奶茶」是以古早味紅茶作為基底製成Q彈粉粿，搭配奶香濃郁的復刻奶茶，每一口都是復古滋味；「冬瓜菊花粉粿那提」則是把杭白菊花朵乾浸泡後加入冬瓜製成粉粿，結合帶有淡淡熟果香的鶴頂那堤，同樣好喝到不行。