山頭火拉麵台灣首店熄燈　遠東SOGO復興店5／30結束營業

▲山頭火台灣首家分店熄燈。（圖／取自Santouka Taiwan 山頭火 台灣臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

來自北海道旭川的山頭火拉麵2012年登台，第1家店就開設在遠東SOGO復興店的美食街，已經營12年。不過日前品牌在臉書公告，該店將於5月30日結束營業。

來自日本北海道旭川的山頭火於1988年成立，並於2012年4月登陸台灣，其湯頭特色是以豬骨、蔬菜和魚乾熬煮而成的濃郁的乳白色湯頭，無論是鹽味、味增、醬油還是辣味增口味拉麵，都擁有不錯的評價，價格230元起至490元。另外也提供煎餃、炸雞與叉燒飯等定食（搭配拉麵），不怕客人吃不飽。

遠東SOGO復興店是山頭火登台開設的第1家門市，已擁有12年的歷史，不過日前品牌在臉書公告，該店將於5月30日結束營業。不過拉麵迷別難過，品牌表示，目前大台北還有京站店與板橋大遠百店，以及台中的大遠百店，仍會繼續提供美味的拉麵。

▲藤哲商行主打的河豚拉麵，每日限量30碗。（圖／記者黃士原攝）

另外，鄰近台北捷運芝山站新開了一家拉麵店「藤哲商行」，日籍主廚藤原一智擁有30年料理經驗，也有日本河豚技師執照，而他為了區隔市場，以來自台東、沒有毒性的鯖河豚為主，打造成市場少見的河豚拉麵（售價690元）。湯底以河豚骨、魚骨與其海鮮熬製，碗裡配料有河豚肉、叉燒肉、溏心蛋，以及用來改變湯頭的味道的辣蘿蔔泥與金桔。

▲醬油拉麵。（圖／記者黃士原攝）

由於河豚拉麵價格偏高，數量也有限（每日限量30碗），因此藤哲商行還供應醬油拉麵與雞白湯拉麵。醬油拉麵（每碗260元）的湯底以魚介與多種食材熬煮，並加入日本醬油調味，配料有叉燒、溏心蛋、海苔、青蔥與柚子皮。雞白湯拉麵（每碗360元）則是採用全雞與魚介時間熬煮，呈現乳白濃厚的湯頭，配料是舒肥雞叉燒、鹽漬鮭魚卵、櫻桃蘿蔔、半天筍、山蘇與紫洋蔥丁。