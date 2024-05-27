泰國有全球最浮誇樂園「夢幻嘉年華」！絕美燈光秀、花車遊行超好拍

▲普吉島有全球最浮誇夜間樂園「夢幻嘉年華（Carnival Magic）」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

普吉島是泰國最受歡迎的度假海島，隨著台灣虎航開闢「台北－普吉島」直飛航線，想來趟海島度假更方便！而提到普吉島必玩景點，絕對不能錯過號稱是全球最浮誇的夜間樂園「夢幻嘉年華（Carnival Magic）」，該樂園創下9項金氏世界紀錄，讓旅客可以看到世界最大LED燈雕塑、世界最長遊行花車，還能在可一次容納3000人的天堂鳥宮殿中享用吃到飽。

▲夢幻嘉年華樂園入口。（圖／記者蔡玟君攝）

夢幻嘉年華樂園於2020年開幕，業者表示，成立之初是想以燈光藝術呈現泰國文化，同時白天跳島、玩水，夜晚也能有玩樂去處。整座園區佔地40英畝（約16.19公頃），豐富設施更奪下9項金氏世界紀錄，包括世界最高劇場舞台拱門、世界最長的遊行花車、世界最大的戶外吊燈、世界最大的LED燈體結構、世界最大紙漿雕塑、世界最大爆米花機、世界最大LED燈雕塑、世界最多LED燈數的燈光音響秀、世界最多LED燈數的麵包車。

▲▼園內每一座建築都浮誇且色彩繽紛。（圖／記者蔡玟君攝）

從入口開始就能感受樂園帶來的歡樂氛圍，以宛如馬戲團帳篷作為入口意象，色彩繽紛的燈光效果、醒目的雕塑，就讓人拍得過癮。走進園內，每一座建築都以豪華、浮誇、色彩鮮豔為概念設計，例如巨型大象造型建築內是各種遊樂設施，旋轉木馬外觀的建築則是商店，每一個角落都超好拍。

▲▼必看花車遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼遊客最後可以加入遊行隊伍，將氣氛炒熱到最高點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼世界最大爆米花機。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客最不能錯過的，就是固定於每天晚上8點30分登場的花車遊行表演，當遊行隊伍與一座座造型各異的象型花車駛過繁華的主要大街，表演人員隨著音樂揮舞著手燈表演，最後更會邀請遊客加入遊行隊伍中，一起跳舞、狂歡，將氣氛炒熱到最高點，最後，再到一旁世界最大爆米花機買份爆米花享受。

▲▼天堂鳥自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內的美食亮點就是「天堂鳥自助餐廳」，餐廳可一次容納3000人用餐，旅客購票後，依照票面數字尋找座位即可用餐，餐點從炸物到炒粿條、穆斯林餐點、甜點、水果等應有盡有，讓旅客能吃得超有飽足感。

▲▼夢幻嘉年華樂園連廁所設計都超浮誇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每間廁所都有不同主題。（圖／記者蔡玟君攝）

而園內廁所也是許多去過的網友推薦必朝聖打卡點！整座廁所設計超浮誇，如洗手台是一座大型糖果機，每一間廁所都有不同主題，例如上廁所到一半，還有恐龍會從上方低頭現身，或是得走進扭蛋機中如廁，讓人驚嘆連連。

▲園區內不可錯過的「歡樂燈國」，上圖為世界最大LED燈結構體。（圖／記者蔡玟君攝）

▲世界最大LED燈雕塑。（圖／記者蔡玟君攝）

▲世界最大戶外吊燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼不同奇幻風格燈飾轉換，讓旅客走完一趟至少要花40分鐘以上。（圖／記者蔡玟君攝）

而園內最不可錯過的拍照景點就是「歡樂燈國」，4000萬燈飾打造6大區域，包括能看到世界最大的LED燈雕塑、世界最大的戶外吊燈、世界最大LED燈結構體等，同時利用水景倒映、或打造成巨型光廊，走完一趟至少得花40分鐘，讓旅客迷失在其中，還能拍得超過癮。

▲超歡樂的夢幻嘉年華樂園到普吉島玩可不能錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著台灣虎航開闢「台北－普吉島」直飛航線，提供每周三個來往航班，旅遊業者也推出團體行程。燦星旅遊就推出普吉島團體行程，不但會前往夢幻嘉年華，還能搭船跳島前往007島、PP島、珊瑚島等島嶼，走在細白沙灘上看Tiffany藍海水，或玩水上活動，也可近距離探索各種地形，5天行程最低1萬3999元起，趁著現在到泰國旅遊免簽證，趕快衝一波。