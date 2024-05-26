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高雄第2家！「點點心」插旗漢神巨蛋　預計7月開幕

▲超萌「龜兔賽跑包」搶先上市　點點心林口三井店6/16試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄第2家「點點心」插旗漢神巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，要在高雄開出第2家分店了，地點位於漢神巨蛋購物廣場，預計7月開幕，得知消息的網友開心說「以後不用跑夢時代」。

點點心2022年7月首度進軍高雄，第1家店落腳在高雄夢時代購物中心。近期傳出即將開出第2家店的好消息，漢神巨蛋購物廣場日前在臉書粉專透露，點點心預計7月跟大家見面，得知消息的網友開心說「太讚了」、「以後不用跑夢時代」。

▲高雄第2家！點點心插旗漢神巨蛋「7月開幕」。（圖／取自漢神巨蛋購物廣場）

▲漢神巨蛋購物廣場日前在臉書粉專透露，點點心預計7月跟大家見面。（圖／取自漢神巨蛋購物廣場）

點點心主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達近50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

點點心每家分店都有各自的風格，開幕2年的高雄夢時代店，把港都的海洋元素帶進設計，風格獨具的海浪包廂搭配港都海洋藍色調。除了別具用心的座位區外，店裝概念也特別打造船艙意象，連品牌角色豬大師也化身水手及海上領航員。

▲添好運全台首間街邊店落腳高雄左營裕誠商圈。（圖／和億集團提供）

另外，添好運全台首間街邊店落腳高雄左營裕誠商圈，全店將採用全新「好運形象店」風格，結合好運元素與經典港式點心風格進行點綴，營造嶄新好運氛圍。而添好運台灣第一間門市「台北車站店」，在邁入第10年之際，啟動大規模改裝，預計5月30日重新開幕，也同步採用全新第6代「好運形象店」風格。

關鍵字： 美食雲 點點心 漢神巨蛋

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