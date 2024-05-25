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巴菲特最愛牛排館台中店6／12正式開幕　即日起開放線上訂位

▲股神巴菲特最愛牛排館Smith＆Wollensky宣布進軍台中，6月12日正式開幕。（圖／Smith＆Wollensky提供）

記者黃士原／台北報導

股神巴菲特最愛牛排館Smith＆Wollensky今年1月宣布進軍台中，昨天官方臉書粉專公布，台中店6月12日正式開幕，即日開放6月底前的線上訂位，同時包括5月29日至6月11日試營運的限量座位。

美國老牌牛排餐廳Smith＆Wollensky創立於1977年，只使用美國蛇河農場供應的牛肉，主打自家熟成牛肉以及店內手切牛排。餐廳曾受到股神巴菲特青睞，連續多年在此舉辦慈善午餐會，因此也被稱為「股神巴菲特最愛牛排館」。

▲美國和牛帶骨肋眼（52盎司）厚度達6公分。（圖／記者黃士原攝）

Smith＆Wollensky今年邀請米其林星廚吳小芳擔任台灣行政總主廚，並在今年1月推出5周年新菜色，重達52盎司（約1.5公斤）的美國和牛帶骨肋眼是焦點之一，使用美國蛇河農場SRF極黑和牛，厚度達6公分，以超級烤箱烤至外層焦香、內層軟嫩，由專人桌邊分切，搭配香辣松露醬、阿根廷紅醬、牛肉醬汁3款醬汁。

而由台北店研發的海膽菲力，開幕以來一直是熱賣餐點，甚至紅回美國，這次新菜單中與香蒜奶油鮑魚菲力組合成經典雙拼，一次可嚐到2款不同風格的菲力牛排。

▲經典雅室牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，30年經典牛排館「雅室牛排」今年首次跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家分店，5月18日正式開幕，6月16日前完成指定活動，加贈迎賓酒一杯。另外，在仁愛店、大直店消費滿千，即送桃園藝文店百元折價券。

桃園藝文店除了吃得到肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，曾為雅室牛排老班底的主廚曾信義（Clark克拉克），透過食材選用、揉合中西料理手法及風味，打造了多款「中西合璧」的新菜單。

▲三人派對餐限定餐，以大份量的美國極黑牛戰斧牛排佐以蒜片九層塔。（圖／雅室牛排提供）

桃園藝文店限定的三人派對餐限定餐，以大份量的美國極黑牛戰斧牛排佐以蒜片九層塔，就是曾信義將台灣的「辦桌文化」、「消夜必搭鹹酥雞風味」融入餐點中，讓來到桃園藝文特區的家人、好友能延續相聚的美好時光。
 

關鍵字： 美食雲 巴菲特最愛牛排 Smith＆Wollensky

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