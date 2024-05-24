馬辣火鍋愛文芒果季5／27登場　快閃2至4周「無限量供應」

▲馬辣愛文芒果5月27日登場。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋繼上個月推出「屏東土芒果」快閃吃到飽後，今日再宣布「愛文芒果季」5月27日登場，快閃2至4周期間無限量供應吃到飽。另外，身分證中「1250」任2碼，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。

▲馬辣全台7家門市5月27日起，供應屏東枋山的在欉紅愛文芒果。（圖／馬辣提供）

被網友戲稱「被水果耽誤的火鍋店」的馬辣，全台7家門市5月27日起供應屏東枋山的在欉紅愛文芒果，為期2至4周。每日產地直送的愛文芒果，餐廳以人工洗淨去芯，切塊處理，方便民眾食用。馬辣表示，不限平、假日，不限餐期，全時段皆有供應。

▲身分證中2碼，XXL東石大蛤吃到飽。（圖／馬辣提供）

此外，5月31日前，兩成人以上同行，提前至少一日預約訂位並主動告知參加，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，派出一代表出示身分證/健保卡/護照號碼，只要對中「1250」任2（可重複，例如11、00），全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。

▲思慕昔祭出芒果冰免費吃活動。（圖／思慕昔提供）

另外，歡慶15周年，台灣人氣芒果冰品牌「思慕昔」祭出芒果冰免費吃活動，只要身穿黃色衣服或是憑黃色配件（不限上下半身、鞋款、提袋、配件），即可排隊領取免費芒果冰1碗（市價250元），期間每日上午11時開始依序發放憑證號碼，持憑證號碼牌於指定時段兌換，每人限換1碗，每日限量100碗，明天是優惠最後一天，想搶便宜要把握最後機會。