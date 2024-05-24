高雄旅展登場！500展位祭暑假優惠　亞航高雄飛吉隆坡單程399起

▲2024高雄國際旅展今日登場，現場近500個國內外觀光旅宿展位。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄國際旅展今(24日)於高雄展覽館登場，瞄準即將到來的暑假商機，海內外觀光業者紛紛匯集祭出好康，現場展出近500個攤位，亞航高雄飛吉隆坡，未稅最低只要399元。旅展期間凡消費滿6000元以上，憑發票可兌換摸彩券，有機會抽中電動機車、國內外機票、星級住宿券。

高雄演唱經濟大噴發，市長陳其邁表示今出席活動時表示，希望未來在中央支持、旅行協公會配合下，能夠增加一點高雄直航班機，方便東南亞、東北亞歌迷直抵高雄，「班機其實影響觀光非常大，南部鄉親出國有時還要先到桃園住一晚，真的很不方便」。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點。

2024高雄國際旅展今起至27日展出，中華電信配合東南旅遊跨界合作，推出南極登陸夢幻之旅，可近距離體驗南極大陸的壯麗景色和野生動物的生態奇觀。

華航今年復飛高雄-沖繩航線，旅展推出來回未稅最低7480元，虎航則推出線上旅展，高雄、台中出發的全航線單程未稅799元起，輸入限定折扣碼「ITSALE」，有機會享票價最高85折優惠。

▲虎航配合高雄國際旅展，台中、高雄航線單程未稅799元起。（圖／記者許宥孺攝）

五福旅遊於旅展期間推出遊歐洲最高第2人減1萬元優惠、日韓最高第2人減5000元優惠，東京迪士尼樂園暑假5日4萬8900元起、名古屋樂高樂園ｘ關西環球影城5日3萬8900元起；親子旅遊勝地沖繩4日2萬5800元起，第2人減3000元。東南亞海島度假，峴港5日3萬3000元起，第2人減4000元優惠，宿霧、峇里島、沙巴，宿霧5日1萬9900元起，第2人減3000元。

澎湖縣長陳光復也特別到高雄推廣澎湖名產，同時也強調澎湖花火節已於本月開幕，即日起至7月30日，仍有19場煙火秀、無人機秀，展期間購買澎湖遊程，有機會抽到干貝醬、蛋捲、爆米花等禮盒，邀請民眾到離島吃美食吹海風，度過海島假期。

▲澎湖縣長陳光復(右2)到高雄國際旅展推廣觀光名產。（圖／記者許宥孺攝）

6月1日起馬來西亞將開放台灣旅客使用自動通關入境暢玩，同月適逢馬來西亞購物嘉年華盛大開幕，馬來西亞觀光局表示，搭配亞洲航空AirAsia旅展限定，高雄到吉隆坡單趟機票未稅最低只要399元。山富、華信旅行社也推出馬國6日超夯打卡套裝，入住木槿花打造的絕美渡假村海上VILLA，2人同行，含稅1人最低只要2萬5500元。

▲大紅花海上屋泳池別墅VILLA渡假村享受馬六甲海峽美景。（圖／馬來西亞觀光局提供）

公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7千元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。