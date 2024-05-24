普吉島新景點！泰國最長玻璃天空步道　走上80米高空看絕美海景

▲泰國最長天空步道「Beyond Skywalk Nangshi」就在普吉島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

普吉島現在又有新景點！有業者在當地打造泰國最長天空步道「Beyond Skywalk Nangshi」，整座天空步道都採玻璃地板，讓旅客走上離地80公尺高空，能遠眺攀牙灣國家公園於海上奇岩異石地貌，同時也能透視腳下，挑戰旅客膽量。

▲▼泰國最長天空步道「Beyond Skywalk Nangshi」離地約80公尺高。（圖／記者蔡玟君攝）

天空步道「Beyond Skywalk Nangshi」於2023年12月28日啟用，全長180公尺、離地高度80公尺。業者表示，最初希望退休後能有個地方能欣賞攀牙灣美景，後來轉念想與更多人分享，決定打造一處結合天空步道、飯店、咖啡廳的休閒園區。

▲▼普吉島天空步道Beyond Skywalk Nangshi是全透明設計。（圖／記者蔡玟君攝）

抵達園區，必須先轉乘小車沿著山坡抵達最高處的咖啡廳，穿過通道、換上專屬鞋套，才能實際踏上這座泰國最長全玻璃設計的天空步道。業者表認為，玻璃步道最美時刻是日出，因此步道從早上6點即開門，讓旅客能俯瞰攀牙灣國家公園地貌與日出美景。

▲▼不同角度都能欣賞攀牙灣國家公園美景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲上橋必須穿上專屬鞋套。（圖／記者蔡玟君攝）

實際走在步道上的確很挑戰旅客膽量，全透明的步道讓旅客低頭就透視腳下景色，找對角度，玻璃步道更宛如天空之鏡般倒映藍天，眼前則能180度遠眺攀牙灣海上不同島嶼和巨大的奇岩異石地貌，可說是最新、最夢幻的拍照打卡地點。

▲▼園區內也設有咖啡廳，讓旅客能邊賞景邊喝飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園區內也提供住宿服務。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼豪華露營房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲躺床上就能看美景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一般海景房。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內同時附設咖啡廳，即使不敢走步道，也能一邊享受各種飲品邊賞景。此外，園區內也提供住宿服務，全區58間客房目前有52間提供旅客入住，有一般海景房，也有疫後最受歡迎的豪華露營房型，全景式窗景，讓旅客躺床上就能欣賞自然風光，端看旅客依照自己喜好選擇。

▲台灣虎航現在直飛普吉島。（示意圖／記者蔡玟君攝）

現在台灣人想要前往泰國普吉島也超簡單！燦星旅遊攜手台灣虎航即日起至2025年5月為止，推出「台北－普吉島」直飛航線，每周3個來往航班，業者同時也推出普吉島團體行程，不但會前往這座最新、最長的天空步道，還能搭船跳島前往007島、PP島、珊瑚島等島嶼，走在細白沙灘上看Tiffany藍海水，或玩水上活動，也可近距離探索各種地形，玩5天團體行程最低1萬3999元起，趁著現在到泰國旅遊免簽證，趕快衝一波。