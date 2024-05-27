浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

越南富國島有迷人海灘和質樸的自然環境，這裡魚多人少、具有豐富的動植物資源和生物多樣性。沒有過多的人聲雜沓，只有清新空氣和海濱沙灘，以及讓人銷魂的生猛海鮮。就來富國島，體驗越式的慢時光，擁抱陽光、海洋與浪漫。

▲在SAFARI野生動物園，近距離餵食長頸鹿。（圖／Shutterstock）

被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區的富國島，有越南最大的SAFARI野生保護動物園，這裡擁有數百種世界珍貴稀有動物，如孟加拉虎、犀牛、火鳥等。搭乘遊園車，可以近距離觀看一家之主獅王霸氣帶領母獅群、精瘦猛虎闊步巡視、河馬慢節奏戲水的可愛畫面，而且還有各種動物表演。

▲珍珠奇幻主題樂園是越南版的迪士尼樂園。（圖／Shutterstock）

富國島不僅有越南最大的野生動物園，還有越南最大的主題樂園—珍珠奇幻主題樂園(VinWonders Phu Quoc)。園區有仿歐式城堡建築、各項水陸遊樂設施以及驚喜刺激的遊戲，一整天都玩不膩，很適合全家一起同遊。

▲搭乘跨海纜車欣賞日落，隨處都是美麗視角。（圖／Shutterstock）

富國島有越南之最，更有世界之最，來到富國島一定要來體驗目前世界最長的海上纜車，在纜車上可360度環視富國島美麗海景，蔚藍的大海分布著大小不一的綠色小島、黃金沙灘、小漁村、海灣漂浮著漁帆點點，場面壯觀。

▲75米高的中央村鐘樓是網紅打卡熱點。（圖／Shutterstock）

在跨海纜車起始站安泰站旁有個最新、最夯的打卡地「地中海日落小鎮」，在歐式建築風格裡散發著復古情調，奢華高貴中帶著夢幻氣質，其中地中海彩虹別墅群、中央村鐘樓等景點都很受喜愛，是富國島的熱門景點之一。

▲親吻之橋在夕陽西下時，更顯浪漫與感動。（圖／Shutterstock）

除了鐘樓，象徵永恆愛情的「親吻之橋」，以牛郎織女的浪漫愛情故事為靈感，設計者以面對面、設計了『剛剛好親吻』的距離，充滿無限浪漫遐想與魅力，是富國島的全新地標。

富國島是近年人氣高漲的海島度假熱點，在這小小的島嶼上卻有著豐富的自然旅遊資源與異國情調，而且尚未遭受過多人為侵害，值得前往享受慢時光。

★推薦行程：

【愛戀富國島｜網美新秘境5日(早去晚回)】動物園、水族館、日落沙灘、跨海纜車、富國大世界、2晚五星海景渡假村https://reurl.cc/LWWlY3

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