ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島

文／七逗旅遊網　圖／Shutterstock

越南富國島有迷人海灘和質樸的自然環境，這裡魚多人少、具有豐富的動植物資源和生物多樣性。沒有過多的人聲雜沓，只有清新空氣和海濱沙灘，以及讓人銷魂的生猛海鮮。就來富國島，體驗越式的慢時光，擁抱陽光、海洋與浪漫。

▲▼浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島。（圖／業者提供）

▲在SAFARI野生動物園，近距離餵食長頸鹿。（圖／Shutterstock）

被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區的富國島，有越南最大的SAFARI野生保護動物園，這裡擁有數百種世界珍貴稀有動物，如孟加拉虎、犀牛、火鳥等。搭乘遊園車，可以近距離觀看一家之主獅王霸氣帶領母獅群、精瘦猛虎闊步巡視、河馬慢節奏戲水的可愛畫面，而且還有各種動物表演。

▲▼浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島。（圖／業者提供）

▲珍珠奇幻主題樂園是越南版的迪士尼樂園。（圖／Shutterstock）

富國島不僅有越南最大的野生動物園，還有越南最大的主題樂園—珍珠奇幻主題樂園(VinWonders Phu Quoc)。園區有仿歐式城堡建築、各項水陸遊樂設施以及驚喜刺激的遊戲，一整天都玩不膩，很適合全家一起同遊。

▲▼浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島。（圖／業者提供）

▲搭乘跨海纜車欣賞日落，隨處都是美麗視角。（圖／Shutterstock）

富國島有越南之最，更有世界之最，來到富國島一定要來體驗目前世界最長的海上纜車，在纜車上可360度環視富國島美麗海景，蔚藍的大海分布著大小不一的綠色小島、黃金沙灘、小漁村、海灣漂浮著漁帆點點，場面壯觀。

▲▼浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島。（圖／業者提供）

▲75米高的中央村鐘樓是網紅打卡熱點。（圖／Shutterstock）

在跨海纜車起始站安泰站旁有個最新、最夯的打卡地「地中海日落小鎮」，在歐式建築風格裡散發著復古情調，奢華高貴中帶著夢幻氣質，其中地中海彩虹別墅群、中央村鐘樓等景點都很受喜愛，是富國島的熱門景點之一。

▲▼浪漫、輕鬆、自在　慢遊網美最愛富國島。（圖／業者提供）

▲親吻之橋在夕陽西下時，更顯浪漫與感動。（圖／Shutterstock）

除了鐘樓，象徵永恆愛情的「親吻之橋」，以牛郎織女的浪漫愛情故事為靈感，設計者以面對面、設計了『剛剛好親吻』的距離，充滿無限浪漫遐想與魅力，是富國島的全新地標。

富國島是近年人氣高漲的海島度假熱點，在這小小的島嶼上卻有著豐富的自然旅遊資源與異國情調，而且尚未遭受過多人為侵害，值得前往享受慢時光。

★推薦行程：
【愛戀富國島｜網美新秘境5日(早去晚回)】動物園、水族館、日落沙灘、跨海纜車、富國大世界、2晚五星海景渡假村https://reurl.cc/LWWlY3

★特色亮點：
早鳥搶優惠，前十名訂購並繳付訂金的貴賓，即可享有：
1. 兩人同行，第二人優惠2,000。
2. 贈送越南電話網路卡（每天1GB流量高速上網，超過降速，可用5天）。
（以上優惠限前10名報名付訂者，JOIN旅客或嬰兒不適用，恕不得與其他優惠並用）

更多資訊：
信安旅行社（02）2507-7484
https://www.peacetour.com.tw
信安旅遊FB粉絲團
https://www.facebook.com/Peacetour

關鍵字： 越南 富國島

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

推薦閱讀

南越胡志明市邂逅小巴黎法式浪漫

南越胡志明市邂逅小巴黎法式浪漫

慢遊網美最愛富國島

慢遊網美最愛富國島

深度走遊東方夏威夷—越南峴港

深度走遊東方夏威夷—越南峴港

印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯

超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯

南投星空季登場　主打身心療癒與星空音樂會

南投星空季登場　主打身心療癒與星空音樂會

九州門司港景點！復古咖啡廳還是親子友善

九州門司港景點！復古咖啡廳還是親子友善

7月開幕！點點心插旗漢神巨蛋

7月開幕！點點心插旗漢神巨蛋

50多年福州乾麵紅到日本遊客專程來吃

50多年福州乾麵紅到日本遊客專程來吃

好丘2款新品超商限定吃！

好丘2款新品超商限定吃！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

巴菲特最愛牛排館台中店6／12正式開幕

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香

50多年福州乾麵紅到日本遊客專程來吃

台北6間「單人燒肉店」不怕孤單！

南越胡志明市邂逅小巴黎法式浪漫

每人1250元暢玩水陸樂園送飯店住1晚

深度走遊東方夏威夷—越南峴港

慢遊網美最愛富國島

讓心放空！南投竹林秘境吃鍋洗森林浴

濃厚麻醬＋爽口肉燥！挖寶30年乾麵攤

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

南越胡志明市邂逅小巴黎法式浪漫

慢遊網美最愛富國島

深度走遊東方夏威夷—越南峴港

印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯

南投星空季登場　主打身心療癒與星空音樂會

九州門司港景點！復古咖啡廳還是親子友善

7月開幕！點點心插旗漢神巨蛋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366