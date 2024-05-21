身分證拿出來！對中「5」玩樂園下殺5折　壽星只要99元

▲端午連假玩義大遊樂世界，身分證正面有「5」，門票直接下殺5折。（圖／義大遊樂世界提供）



記者周姈姈／綜合報導

下個月將迎來端午連假，這也是今年最後一個連假，你計劃好去哪裡玩了嗎？就有樂園推出端午連假身分證優惠，只要對中「5」，即可享5折優惠票價暢玩整天；另外，樂園自即日起至12月31日還有2大壽星優惠，壽星門票最便宜只要99元。

義大遊樂世界宣布端午連假優惠，6月7日至6月10日限定，只要身分證正面有「5」，即可享899元全票5折優惠，也就是全票下殺只要450元。

另外，義大遊樂世界即日起至12月31日還有2大壽星優惠，當日壽星可享優惠票價99元、當月壽星599元，壽星本人需出示有效身分證檢驗，同行親友最多4位也可各享599元；提醒壽星優惠不適用3天（含）以上連續假期。

▲端午連假來劍湖山世界玩，健保卡號對中「5個以上的0」即可享優惠票價299元。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界也推出端午連假優惠，6月8日至6月10日限定，只要出示本人健保卡（若健保卡無照片，需同時出示身分證或戶口名簿），且上方的健保卡卡號（健保卡正面左下角的12位數字）對中「5個以上的0」，例如0000 1234 5670，即可享優惠票價299元，同行親友最多2位也可各享599元優惠價。

如果不符合健保卡優惠也別難過！劍湖山世界自即日起至6月28日還有「全民學生價799元」優惠，不分年齡，通通只要學生價799元爽玩。