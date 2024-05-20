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出國撿便宜！日本機票6999起　法國迪士尼、曼谷動物園門票45元

▲▼日本福島大內宿，日本旅遊，福島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅遊電商推出到日本福島機票6999元起。上圖為福島大內宿。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商KKday歡慶10周年，即日起至6月3日再推優惠，包括法國迪士尼樂園、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園等門票45元起，還有海外一日遊買1送1，想搶機票，到日本玩只要6999元起。

▲▼新加坡濱海灣花園。（圖／KKday提供）

▲新加坡濱海灣花園。（圖／KKday提供）

KKday宣布在活動期間每天下午1點，分別推出1折限量搶購活動，包括富士山一日遊、韓國猛男秀、新加坡濱海灣花園、曼谷Safari野生動物園、法國巴黎迪士尼樂園等，最低銅板價45元起。

▲▼泰國曼谷王權瑪哈納功觀景台。（圖／KKday提供）

▲泰國曼谷王權瑪哈納功觀景台。（圖／KKday提供）

隨著暑假旅遊旺季即將到來，平台也推出限量越南富國島來回機票9999元起、日本福島機票6999元起優惠，以及「韓國京畿道和談林一日遊」、「曼谷大城府野生動物園一日遊」、「越南會安古鎮一日遊」、「花蓮遠雄海洋公園門票」等商品買1送1。

國旅方面，也有「台南奇美《從拉斐爾到梵谷》門票」下殺1折55元、「新竹福湯岩盤浴體驗」下殺1折135元起優惠。而業者也將於5月24日至27日期間參加高雄市旅行公會國際旅展，並進駐高鐵攤位推出搭高鐵送住宿飯店0元起，並推出會員限定滿5,000元現折520元，與現場下單送星巴克飲料券等旅展限定活動。

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空線上旅展開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

若想搶機票便宜，國泰航空宣布即日起至6月3日推出夏季線上旅展，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起。而針對國泰航空的國泰會員，也推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿2萬，再享2000折扣，此優惠活動限首500筆訂位。

此外，配合5月31日至6月3日的「TTE 台北國際觀光博覽會」，活動期間於台北世貿一館國泰航空攤位現場，另有一系列活動，現場購買機票及生活選品，當天累積消費達指定門檻即可參與幸運抽獎，最大獎為萬元機票折抵金及20吋行李箱，同時，現場登記成爲國泰航空的國泰會員，或出示國泰航空聯名卡實體信用卡，即可領取Haagen-Dazs哈根達斯冰淇淋迷你杯一杯。 

關鍵字： KKday 優惠快訊 日本旅遊 歐洲旅遊 泰國旅遊 亞洲旅遊

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