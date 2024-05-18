搭纜車飛進絕美山城！峴港「巴拿山」超強攻略　晨光佛手橋太夢幻

▲黃金佛手橋在晨光的照耀下，加上綠山、山景相陪，拍起來非常美。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／越南報導

根據交通部觀光署資料統計，2023年國人赴越南旅遊人次總排名躍居全球第四、東南亞第一，其中，中越峴港更成為國人最愛的越南旅遊目的地之一。記者這次前往峴港，搭乘纜車前往超夢幻法式山城「巴拿山」，不僅朝聖超經典「黃金佛手橋」，還在巴拿山睡一晚，享受獨有的山城時光。

「巴拿山」位於越南中部峴港以西的長山山脈，海拔約1480公尺高，又有「小法國」之稱。過去法國殖民越南時，由於法國人覺得越南太過炎熱，因此不斷找尋避暑的所在，結果發現巴拿山擁有宜人的氣候，一日四季，可能上午很涼，中、下午又突然出大太陽，傍晚又會起霧變涼，整體涼快舒適，加上還有優美的風景，種種美好的條件讓法國人決定將巴拿山打造為渡假天堂。

▲巴拿山又有「小法國」之稱，擁有宜人的氣候、優美的山景，曾經是法國人的避暑天堂。（圖／記者周姈姈攝）



當時許多法國貴族都會來巴拿山渡假，後來因為經歷戰爭，巴拿山逐漸荒廢，直到2007年才被擅長打造著名觀光地標的越南太陽集團接手重新改造，才有了現在的模樣。

▲來到巴拿山彷彿一秒到了歐洲。（圖／記者周姈姈攝）



▲一棟一棟歐式建築，加上花花草草點綴，漫步在巴拿山真的一點都不像在越南。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼巴拿山晚上點燈更有氣氛。（圖／記者周姈姈攝）

過去只能開車抵達巴拿山，但需要開過好幾個山頭、花費數個小時，為了解決這個問題，越南太陽集團砸重金在山裡打造「巴拿山纜車」，在2009年時還被列為金氏世界紀錄的「全球最長」及「最高不停站」纜車，從山腳下搭乘纜車約20分鐘就能抵達與世隔絕的巴拿山渡假天堂，而巴拿山纜車目前共有5條路線，通常每天只會開放2至3條纜車路線。

▲「巴拿山纜車」曾被列為金氏世界紀錄的「全球最長」及「最高不停站」纜車。（圖／記者周姈姈攝）



▲纜車空間很大，若是要帶行李上山也完全不用擔心。（圖／記者周姈姈攝）

從山腳下搭乘纜車至巴拿山，沿途都能欣賞翠綠山林，偶爾還會遇見潺潺溪流與瀑布，非常療癒，一到站後，彷彿來到與世隔絕的山城秘境，映入眼簾的是一排一排歐風建築，加上四周翠綠山景環繞，真的很像置身歐洲；巴拿山園區裡也有非常多必去景點，像是FANTASY PARK夢想樂園、百年酒窖、花園等，而轟動全世界的超經典「黃金佛手橋」也在巴拿山。

▲▼從山腳下搭纜車至巴拿山約只要20分鐘，沿途都能欣賞風景。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼巴拿山園區裡有超多必拍景點。（圖／記者周姈姈攝）

▲手機、相機要準備滿滿記憶體才夠拍。（圖／記者周姈姈攝）

▲巴拿山還有百年酒窖，看著花園美景品酒超享受。（圖／記者周姈姈攝）

▲推薦大家一定要在巴拿山住一晚，才能深度享受巴拿山的美，從日出到夜晚皆有不同的驚喜。（圖／記者周姈姈攝）

「黃金佛手橋」也是由越南太陽集團打造而成，自2018年開始營運，每年都吸引成千上萬的旅客朝聖。空中一雙巨大的佛手捧著黃金橋，步道全長約150公尺，旅客能漫步在海拔1400公尺之上，俯瞰整片巴拿山、峴港絕景，且因為巴拿山很常起霧，被霧氣包圍的黃金佛手橋更顯神秘感。

▲「黃金佛手橋」本尊超壯觀，因巴拿山非常容易起霧，被霧氣包圍的佛手橋更顯神秘感。（圖／記者周姈姈攝）



▲朝聖黃金佛手橋的旅客超級多，下午3點後購買一日遊行程的旅客下山，人潮才會開始漸漸變少。（圖／記者周姈姈攝）



通常在黃金佛手橋很難遇到人潮少的時候，但如果選擇在巴拿山住一晚，就絕對有機會拍到空景！大多數旅客都會購買巴拿山一日遊行程，一早就上山，大概在下午3點開始就會下山返回峴港市區，也就是說，巴拿山越晚旅客就越少，若是在巴拿山住一晚，不僅能享受獨有的巴拿山夜晚時光，隔天還能搭上限定版晨光纜車至黃金佛手橋，獨享整片大景，若沒住在巴拿山的旅客完全無法體驗。

▲只有在巴拿山住一晚，才有機會遇見空無一人的黃金佛手橋，記者清晨06:00就搭乘纜車至黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

巴拿山纜車一般都在早上08:00開始營運，而只有在山上的住客能搭乘早上06:00、06:30、07:00的晨光纜車至黃金佛手橋（不需額外支付纜車費用），必須注意的是，這3個時間點的纜車都只有運行5分鐘，例如06:00開放搭乘纜車，最終搭乘時間就是06:05，若是因為排隊而超過這5分鐘，就必須等到下一個時間點才能搭，建議一定要早點來。

▲黃金佛手橋在晨光的照耀下，超級夢幻。（圖／記者周姈姈攝）



▲一雙手在空中捧著黃金橋，步道全長約150公尺，旅客能漫步在海拔1400公尺之上，俯瞰整片巴拿山、峴港絕景。（圖／記者周姈姈攝）

記者當天就搭乘06:00的纜車至黃金佛手橋，大概5分鐘內就抵達，由於是一大清早，幾乎沒有什麼旅客，因此記者遇見超難得的佛手橋空景，搭配剛甦醒的太陽光，有夠夢幻，拍攝完畢後再搭06:30的纜車離開，若想拍久一點，則可以選擇搭07:00的纜車，若是錯過這3個時間點，只能等到纜車正式營運時間08:00，才能從佛手橋離開。

巴拿山住宿推薦「巴拿山法式美居酒店（Mercure Danang French Village Bana Hills）」，為巴拿山上唯一的4星級酒店，隸屬國際知名飯店集團雅高（Accor），該酒店以19世紀哥德式風格為設計，共有461間客房，房型多達9種可選，分布在多棟建築中，每間客房裡都有優雅的佈置與家具，與窗外的法國村莊風景融為一體；公共設施則有羅馬風溫水泳池。

▲「巴拿山法式美居酒店」晚上點燈超夢幻，只有在巴拿山住一晚，才能享受山城裡的夜晚時光。（圖／記者周姈姈攝）



▲巴拿山法式美居酒店全館有461間房，房型多達9種可選，窗外就能看見山城美景。（圖／記者周姈姈攝）



▲房間裡的備品非常齊全，整體舒適整潔。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼羅馬風溫水泳池還有滑梯。（圖／記者周姈姈攝）

巴拿山法式美居酒店擁有10家餐廳、咖啡廳與酒吧，提供多種美食、甜點和飲品，像是La Crique主要提供早餐、午餐以及晚餐Buffet吃到飽，餐點非常豐富，早餐也吃得到現煮河粉與越南麵包，而La Terrasse則販售越式套餐或西式套餐，也能單點，飲品則有調酒、啤酒、果汁、奶昔等；另外，巴拿山上共有4間自助餐廳，其中，「Beer Plaza」為最大間，各國美食通通都有，推薦一定要來碗現煮河粉，河粉口感超Q彈，搭配帶有濃郁肉香的湯頭，非常美味，一吃還想再吃。

▲▼早餐至La Crique享用，多款熱食、麵包、生菜沙拉、水果吃到飽。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼早餐還可以吃到現煮河粉，可選雞肉、牛肉或魚片口味，還有現做越南麵包。（圖／記者周姈姈攝）

▲「La Terrasse」提供越式套餐與西式套餐，另外也能單點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼越式套餐能吃到越式炸春捲、超入味滷肉、越式煎蛋等豐富餐點。（圖／記者周姈姈攝）







▲西式套餐有牛排、濃湯、義大利麵、烤麵包、生菜沙拉與水果。（圖／記者周姈姈攝）



現在來越南峴港玩非常方便，搭飛機只要2個半小時就抵達，不管是自由行或跟團，都能玩得非常過癮！如果不想燒腦安排行程，可樂旅遊就推出越南峴港5日遊程，行程包含經典黃金佛手橋、巴拿山纜車、會安古鎮等景點，還特別入住美居城堡酒店1晚、會安海灘渡假村2晚，每人35800元起，現在就趕快安排假期了。

▲▼「Beer Plaza」是巴拿山上最大的自助餐廳，各國美食通通都有，用餐人潮非常多。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼「Beer Plaza」餐點超豐富，烤物、熱食或甜點等一次爽吃。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼Beer Plaza當然也有提供來越南一定要吃的越南河粉、越式春捲。（圖／記者周姈姈攝）