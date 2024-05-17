ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

▲王品集團年中慶5/20開跑。（圖／王品提供）

▲王品集團年中慶5/20開跑，到王品牛排用餐，享半隻法式焗烤龍蝦買一送一，省下625元。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

四月漲電價、五月要報稅，民眾荷包大失血，王品集團啟動年中慶，旗下25個品牌從5月20日至6月30日，祭出5折券、買一送一券，只要到各門店用餐出示品牌折價截圖，就可享有半隻法式焗烤龍蝦買一送一、韓式牛小排現打5折等優惠。

王品集團幫荷包滿血，5月20日至6月30日期間，只要到活動官網截圖，到店消費出示畫面即擁有優惠。「肉次方」、「嚮辣」推出揪滿4人以上消費，憑券其中1客套餐享半價好康，最多能省下近800元。到人氣韓料「初瓦」消費多人套餐，單點社長請客牛小排現打5折。

▲王品集團年中慶5/20開跑。（圖／王品提供）

▲到朝粥幫消費套餐，能以半價840元加購火焰生爆龍蝦。（圖／王品提供）

「朝粥幫」內用消費套餐出示5折券，能以半價大啖原價1680元火焰生爆龍蝦。兩人同行到「王品牛排」用餐，享半隻法式焗烤龍蝦買一送一，現賺625元。「夏慕尼」消費一客套餐，憑券單點松露鮑魚兩顆，再加送兩顆。「品田牧場」加碼內用消費套餐，單點三味酥炸牡蠣享5折優惠。

▲王品集團年中慶5/20開跑。（圖／王品提供）

▲嚮辣推出揪滿四人消費，憑券其中1客套餐享半價。（圖／王品提供）

另外，5月20日-5月24日到全集團旗下餐廳消費，王品瘋美食會員享瘋點數回饋5倍送，會員回饋從3%變15%，付款使用瘋Pay電子錢包綁定指定信用卡付款，最高享瘋點數22%回饋豪禮，瘋點數1點可折抵消費1元，若以消費千元計算，等於現拿回饋220元。

▲姓名中同時有「屈原」2字，吃千葉火鍋免費。（圖／千葉火鍋提供）

另外，主打吃到飽的千葉火鍋，6月8日至6月10日推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字，到全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉）吃火鍋免費。業者表示，林屈原、張原屈、屈中原都符合資格，如果只中1字也有85折優惠。

王品集團25個品牌年中慶優惠內容：▲王品集團年中慶5/20開跑。（製表／記者黃士原攝）

關鍵字： 美食雲 王品 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

羅浮溫泉泡冷熱泉！穿比基尼免費入場

羅浮溫泉泡冷熱泉！穿比基尼免費入場

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

Toyz送全台「珍重再見券」這樣領！

盤點「嘉義火車站」周邊美食清單！

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

沒人搶喝！Toyz飲料店現場狀況直擊

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

宜蘭豪華露營區變身「親子景點」

大巨蛋首波14家餐廳名單一次看

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

熱門行程

最新新聞更多

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366