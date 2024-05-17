祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

▲王品集團年中慶5/20開跑，到王品牛排用餐，享半隻法式焗烤龍蝦買一送一，省下625元。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

四月漲電價、五月要報稅，民眾荷包大失血，王品集團啟動年中慶，旗下25個品牌從5月20日至6月30日，祭出5折券、買一送一券，只要到各門店用餐出示品牌折價截圖，就可享有半隻法式焗烤龍蝦買一送一、韓式牛小排現打5折等優惠。

王品集團幫荷包滿血，5月20日至6月30日期間，只要到活動官網截圖，到店消費出示畫面即擁有優惠。「肉次方」、「嚮辣」推出揪滿4人以上消費，憑券其中1客套餐享半價好康，最多能省下近800元。到人氣韓料「初瓦」消費多人套餐，單點社長請客牛小排現打5折。

▲到朝粥幫消費套餐，能以半價840元加購火焰生爆龍蝦。（圖／王品提供）

「朝粥幫」內用消費套餐出示5折券，能以半價大啖原價1680元火焰生爆龍蝦。兩人同行到「王品牛排」用餐，享半隻法式焗烤龍蝦買一送一，現賺625元。「夏慕尼」消費一客套餐，憑券單點松露鮑魚兩顆，再加送兩顆。「品田牧場」加碼內用消費套餐，單點三味酥炸牡蠣享5折優惠。

▲嚮辣推出揪滿四人消費，憑券其中1客套餐享半價。（圖／王品提供）

另外，5月20日-5月24日到全集團旗下餐廳消費，王品瘋美食會員享瘋點數回饋5倍送，會員回饋從3%變15%，付款使用瘋Pay電子錢包綁定指定信用卡付款，最高享瘋點數22%回饋豪禮，瘋點數1點可折抵消費1元，若以消費千元計算，等於現拿回饋220元。

▲姓名中同時有「屈原」2字，吃千葉火鍋免費。（圖／千葉火鍋提供）

另外，主打吃到飽的千葉火鍋，6月8日至6月10日推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字，到全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉）吃火鍋免費。業者表示，林屈原、張原屈、屈中原都符合資格，如果只中1字也有85折優惠。

王品集團25個品牌年中慶優惠內容：