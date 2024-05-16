Toyz入獄送全台「珍重再見券」這樣領！　2飲品任選免費喝

▲拾汣茶屋發放免費飲料券。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者蕭筠／台北報導

電競網紅劉偉健（Toyz）因販賣大麻菸彈遭逮，遭法院判處4年2個月有期徒刑定讞，今（16）日正式入獄服刑。昨（15）日Toyz也趁著入獄前一天開「珍重再見」直播，並宣布要請全台2300萬民眾免費兌換一杯「拾汣茶屋」飲料，即日起開放於全台門市免費換，《ETtoday新聞雲》也幫實測如何領券，趕緊來看看。

Toyz 15日晚間在直播中表示，想要請全台灣2300萬人喝一杯飲料當作「道別禮」，同步秀出一組QR Code，只要登入網站註冊會員，就能免費兌換一杯「拾汣茶屋」的飲料，兌換時間至他出獄為止，這麼做除了是為了感謝喜歡他的粉絲，同時也希望能與不喜歡他的人達成和解，「喜歡我討厭我都請你喝一杯飲料，特別是不喜歡我的人，一定要去換。」

▲▼拾汣茶屋「珍重飲料券」這樣領。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》也幫實測如何兌換拾汣茶屋免費飲料，只要掃描QR Code後進入金筷子網站，畫面中會出現憑手機門號加入會員立即領取Toyz珍重再見券，接著填入手機號碼後會獲得簡訊驗證碼再輸入，即可於簡訊裡收到由金筷子官方發送的「珍重再見券」，接著點選連結下載QPP領券，同樣再以手機號碼登入、輸入驗證碼，就可在背包裡獲得拾汣茶屋「珍重飲料券」。

拾汣茶屋「珍重飲料券」即日起開放於全台門市免費兌換，可免費兌換「檸檬紅茶粉粿」或「蜜香粉果凍飲」2選1杯。