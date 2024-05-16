Mister Donut超Q「3款乳牛甜甜圈」開吃！　限時買5送2、買6送3

▲Mister Donut推出ㄇㄨˊ系列甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接世界牛奶日！人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」特意打造超可愛「ㄇㄨˊ系列甜甜圈」，3款甜甜圈可是都有著乳牛紋路，萌度爆表，即日起於全門市上市，還可享買5送2、買6送3優惠。

▲「ㄇㄨˊ~雙色歐菲香」一半是白可可，另一半是黑可可。

Mister Donut最新「ㄇㄨˊ系列甜甜圈」來了，首推「ㄇㄨˊ~牛奶巧貝」，在蓬鬆的巧貝裡擠滿特調牛奶卡士達，外層沾裹可可沾醬，再以黑可可醬點上超萌乳牛紋，可愛到不行，再來的「ㄇㄨˊ~雙色歐菲香」，特意把有著磅蛋糕口感的歐菲一半沾裹白可可，另一半沾上黑可可，打造雙重可可滋味。

▲「ㄇㄨˊ~餅乾波堤」則是白可可與餅乾脆片的組合。

最後是「ㄇㄨˊ~餅乾波堤」，人氣Q彈波堤沾裹白可可沾醬，半邊再灑上滿滿餅乾脆片，酥脆口感滿分，3款甜甜圈還搭配可愛乳牛盒，欠吃又欠拍，即日起於全門市開賣，至5月19日前可享「買5送2」或「買6送3」，只要內含1款指定品項即享優惠，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，各門市數量有限、售完為止。

▲CREMIA推出最新「日本岡山白桃霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

喜歡吃甜的也不能放過有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」最新「日本岡山白桃霜淇淋」，特別選用上品日本岡山白桃，加上北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁白桃香氣，搭配濃醇奶香，讓人忍不住一口接一口，罪惡爆表，即日起在全門市就能吃到，每支售價150元，售完為止，餅皮則除了原味之外，還有覆盆子、巧克力口味選擇。