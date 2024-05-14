雙北「最新版按摩地圖」！24hrs營業、莊園級SPA一圖看　下班就去按

▲從捷運中山站出站步行2分鐘的33莊園，期盼打造成北市空中峇里島，在Google評論擁有4.9顆星。（圖／FunNow提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

雙北「2024最新版按摩地圖」出爐！預訂平台 FunNow 統整出捷運沿線最新按摩店家，一張圖可清楚看到公司或住家附近SPA館，囊括腳底按摩、全身SPA、泰式或油壓，還有近期最夯的越式按摩等，更適合女性，下了班就和閨蜜搭捷運按摩去。

▲雙北「2024最新版按摩地圖」出爐。



33 莊園

從捷運中山站出站步行2分鐘的33莊園，期盼打造成台北市空中峇里島，在Google評論擁有4.9顆星。不只觸覺的推拿，還結合視覺、嗅覺、聽覺、味覺等五感，能在短時間內達到身體與心靈的放鬆，同時也提供有機芳療的深層肌肉放鬆及其他Spa服務。

▲2022年開幕的菡氧 SPA坐落於大安區，既提供了 SPA 按摩會館的隱密性，但又不走推銷模式。



菡氧 SPA

2022年開幕的菡氧 SPA坐落於大安區，既提供了 SPA 按摩會館的隱密性，但又不走推銷模式。此外，現場有專業的諮詢師及擁有不同強項的按摩師傅，透過國際認證精油加速淋巴新陳代謝，改善身體氣虛、疲勞等問題。

▲Villa.like Spa悅禾莊園裝潢低調奢華，提供東方五行能量油壓按摩等療程，紓解經年累月的積勞。



Villa.like Spa 悅禾莊園大直會館

擁有 Google 4.5顆星的Villa.like Spa悅禾莊園，裝潢低調奢華，提供東方五行能量油壓按摩、泰式古法舒壓、東方指壓、正宗日本玉川北投石岩盤浴，療程紓解經年累月的積勞。

▲& Fellows 閨蜜花園以莫內的畫作為概念，在館內設計不同的主題房與花卉佈置，加上義大利高級家具品牌Moroso，適合揪閨蜜一起去。



& Fellows 閨蜜花園

隱匿於台北東區的一處大型SPA花園，以莫內的畫作為概念，在館內設計不同的主題房與花卉佈置，加上義大利高級家具品牌Moroso，適合揪閨蜜一起去。採北海道原裝進口的「鐳礦石」、連貫的按摩手勢及不同按摩手法，有助釋放運動後肌肉乳酸堆積，改善體內循環，排除慢性水腫。

▲湯之島位於板橋區，24小時營業隨時想按摩都沒問題。



湯之島足體養生會館

湯之島位於板橋區，提供特殊中西經絡疏通技法，主打腳底按摩、全身指壓、全身精油按摩，24小時營業隨時想按摩都沒問題。數百坪的偌大環境結合現代裝潢，營造舒適放鬆的島嶼氛圍。