熱飯也能炒！農糧署傳授炒飯秘訣：煮好放涼15分鐘

▲粒粒分明+香氣撲鼻的炒飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

快速方便的炒飯，是許多人平常在家會做的料理，但一定要使用隔夜飯嗎？農糧署在臉書發文表示，冷飯、熱飯都能炒，並傳授大家如何炒出美味炒飯的秘訣。

農糧署在臉書發文表示，米飯含水量和鍋內火候是重要關鍵，使用「隔夜冷飯」時，可以先用微波爐解凍、撥散結塊，接著將蛋液倒入冷飯拌勻，使其均勻附著米粒上，再放入熱鍋以大火翻炒，上色下料調味，最後轉中火炒勻。

▲若是使用煮好的熟飯來炒飯，建議煮米時減量水分，並於煮好後打開電鍋鬆飯、並放涼15分鐘（圖／記者黃士原攝）

若是使用煮好的熟飯來炒飯，農糧署建議煮米時減量水分，並於煮好後打開電鍋鬆飯、並放涼15分鐘，減少米粒相互沾黏。接著可先下料爆香，再下蛋液，以中火炒透後，再轉大火炒鬆即可。貼文也提到，如果炒飯過程中發現結塊，建議用鍋鏟慢慢剝鬆，避免用力壓扁或剁開，可讓米粒的口感更佳。

▲捌伍添第行政主廚謝文覺得炒飯不一定要用大火，而是要耐心去炒，控制火候，慢慢把米飯加熱。（圖／記者黃士原攝）

至於炒飯一定要用大火炒才會好吃嗎？《ETtoday新聞雲》之前曾採訪過捌伍添第行政主廚謝文，他覺得並不一定，認為炒飯需要耐心去炒，控制火候慢慢把米飯加熱，讓熱度達到米飯中心位置，只要米飯夠熱、它就會彈開「粒粒分明」。他也說到，如果米飯炒得太快，米飯裡面沒有熱度，放一下就涼了，香味馬上就不見。