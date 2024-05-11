午餐直接吃滿3.5小時　最貴Buffet「饗AJoy」6／1供餐時段異動

▲「饗AJoy」6/1起午餐吃滿3.5小時。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

去年7月開幕的「饗 A Joy」，是目前全台最貴自助餐廳品牌，晚餐時段每人價位高達4268元。該品牌近日公告，6月1日起平日午餐時段從2場縮減成1場，但用餐時間則是延長到3.5小時，比原本多上1小時，讓許多網友開心喊「以後都吃平日午餐」，還比晚餐省600元。

饗 A Joy日前在臉書公告，6月1日起供餐時段異動，平日周一至周五午餐時段從2場縮減成1場，時間為11:30至15:00。其他時間未變，平日晚餐是18:00至21:30，周末與例假日午餐一為11:30至14:00，午餐二為14:45至17:15，晚餐18:00至21:30。餐價部分，平日、假日午餐皆為3280元+10％，平、假日晚餐則是3880元+10％。

▲饗 A Joy 6月1日起平日午餐時段從2場縮減成1場，但用餐時間則是延長到3.5小時。（圖／記者蕭筠攝）

饗 A Joy平日周一至周五午餐時段雖然從2場縮減成1場，但用餐時間還比原本的多了1小時，跟晚餐一樣可以吃滿3.5小時，同樣能大啖龍蝦、帝王蟹腳與松葉蟹腳。網友得知消息後直喊「這樣吃平日午餐就好，現省600元」、「今天也看到這個，以後都吃平日午餐了」，也有人說「大家為了省600元，都跑去擠午餐時段，晚上人就變少了，太棒了」。

▲馬辣集團旗下7個火鍋與燒肉品牌，4月15日起推出平日下午「吃爆3小時」免加價方案。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣集團聯合旗下熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，5月31日前的周一到周五，2位成人以上同行，下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從2小時延長至3小時，不怕吃不飽。