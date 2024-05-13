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端午連假不加價！住飯店3天2夜「每人每晚861元」　再送粽子麵包

▲▼義大天悅飯店 溫馨家庭房。（圖／翻攝義大天悅飯店臉書專頁）

▲義大天悅飯店即日起開放預訂「粽夏遊端午」住宿優惠，端午連假來玩不用加價，最便宜每人每晚只要861元，此為溫馨家庭房。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下個月將迎來端午連假（6月8日至6月10日），也是今年最後一個連續假期，肯定要好好把握機會出門玩！就有飯店開賣端午連假超殺住宿優惠，可選2天1夜或3天2夜方案，最便宜每人每晚只要861元就能住，即日起限量開放預訂。

義大天悅飯店即日起開放預訂「粽夏遊端午」住宿優惠，限定端午連假6月8日至6月10日入住，每日限量10間，2天1夜住溫馨家庭房下殺3555元起，等於每人只要889元，再加贈自助式早餐2客以及摩天輪搭乘券。

▲▼粽型麵包組合。（圖／義大天悅飯店提供）

▲本次「粽夏遊端午」優惠，3天2夜住溫馨家庭房下殺6888元起，還能免費享用端午限定粽型麵包。

如果想玩更久一點，還有3天2夜住宿專案，溫馨家庭房住2晚特價6888元起（不含早餐），等於每人每晚只要861元，加贈粽型麵包1組以及摩天輪搭乘券。

▲▼谷關統一渡假村。（圖／谷關統一渡假村）

▲谷關統一渡假村推出一系列住宿優惠，端午連假與暑假都不加價，此為渡假村內的「五行湯」，現在最適合泡在冷湯裡享受。（圖／谷關統一渡假村提供）

谷關統一渡假村即日起也祭出一系列優惠，結帳時輸入折扣碼【SE00500】每房再折500元！即將到來的端午連假（6月8日至6月10日）及暑假通通不加價，6月8日至6月9日和洋雙人房一泊二食9580元起，入住大啖豪華自助饗宴，加碼續住9折，6月10日再下殺7680元；暑假專案（即日起至8月28日）超沁涼水上進擊一泊一食5880元起、特盛饗宴一泊二食7680元起、夢饗餐車一泊二食6880元起，入住免費贈迎賓點心及在地白冷冰棒。

▲▼谷關統一渡假村。（圖／記者周姈姈攝）

▲「和洋雙人房」可看到山溪景或街景，房內就能泡溫泉，為碳酸氫鈉泉，泡完肌膚超滑嫩。（圖／記者周姈姈攝）

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