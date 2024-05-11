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微醺新玩法！全球5個特調雞尾酒發源地　還能看粉色沙灘

▲▼世界特色調酒。（圖／istock提供）

▲熱帶風情的調酒鳳梨可樂達。（圖／istock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

出國玩許多人最喜歡品嚐在地味道，其中，找一間酒吧享受特色調酒更是許多人必排行程。Booking.com就推薦「全球五種特色調酒發源地」，帶你用舌尖玩遍世界。

波多黎各聖胡安　鳳梨可樂達
波多黎各的聖胡安，是鳳梨可樂達調酒的發源地，以萊姆酒，結合當地鳳梨及椰奶調製而成的熱帶風情雞尾酒，讓人一喝難忘，旅人也可以參加在地導覽，了解歷史街道背後的故事。

▲▼世界特色調酒。（圖／istock提供）

▲新加坡司令由萊佛士酒店長樂酒吧所創。（圖／istock提供）

新加坡　新加坡司令
為人熟知的新加坡司令，起源地就在新加坡！該款調酒以杜松子酒、石榴糖漿、萊姆、鳳梨汁和櫻桃白蘭地調製而成，讓人沉浸在夢幻粉色調酒中，連帶使創造這杯調酒的功臣「萊佛士酒店長樂酒吧」，也成為旅客造訪新加坡必去景點。

▲▼世界特色調酒。（圖／istock提供）

▲月黑風高調酒。（圖／istock提供）

百慕達國民調酒 月黑風高
百慕達的粉色柔軟沙灘與蔚藍海水交相呼應，讓造訪的旅人可以忘卻煩惱。除了清新的景致外，百慕達的國民調酒- The Dark ‘n’ Stormy（月黑風高）也是不容錯過的特色之一。該款調酒是以深色萊姆酒和薑汁汽水混合而成，顏色如同暴風雨前的天空。

▲▼世界特色調酒。（圖／istock提供）

▲經典調酒尼格羅尼。（圖／istock提供）

義大利佛羅倫斯　苦甜藥草風味尼格羅尼
義大利的招牌雞尾酒Negroni（尼格羅尼），是由杜松子酒、紅苦艾酒、金巴利和橙皮製成。傳說第一杯 Negroni（尼格羅尼）是 1919 年由卡米洛·尼格羅尼伯爵在佛羅倫斯的 Cafe Casoni 調製，口味以甜、苦、重酒感為最大特色，到浪漫的佛羅倫斯，不妨尋找一家酒吧來品嚐看看。

▲▼世界特色調酒。（圖／istock提供）

▲黑色俄羅斯是款歷史悠久的調酒。（圖／istock提供）

比利時布魯塞爾　黑色俄羅斯
布魯塞爾是藝術及歷史文化並存的魅力城市，其中最代表性的雞尾酒就是Black Russian（黑色俄羅斯）。這款雞尾酒是由一位比利時調酒師於1949年發明的，由伏特加和咖啡利口酒混合而成，酒精含量高，讓嗜酒的旅人喝得盡興。

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