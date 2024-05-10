首場台北大縱走太夯！300名額1分鐘額滿　熱門原因曝光

▲劍潭山步道「微風平台」是夕陽人氣景點。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2024年首場「台北大縱走」訂於5月25日開跑，活動今（10日）早9點開放線上報名，限額300人，不過，僅1分鐘報名就額滿了。對此，大地處科長蔡正發推估原因，他認為，劍潭山是最接近台北市小山，加上又有微風平台、北眼平台等新景點加持，而方便抵達又有人講解生態也是其中原因。





▲2024年首場「台北大縱走」訂於5月25日開跑，活動今（10日）早9點開放線上報名，限額300人，不過，僅1分鐘報名就額滿了。（圖／翻攝自報名網頁）

「台北大縱走」每年在5-8月分別舉辦四場，今年第一場將在5月25日登場，然而今（10日）上午9點開放線上報名，大地處科長蔡正發說，9:01就額滿了，目前名額300人，候補25人，比之前的報名更快額滿，過去大概5到7分鐘才滿。

至於為何一開放報名就被搶光？蔡正發推估原因有四，首先，劍潭山本身就是高人氣步道，是最接近台北市的小山，加上微風平台、北眼平台相繼落成，完工後吸引許多攝影好手前來拍夕陽、夜景，由於剛好位在稜線上，舉凡松山機場、台北101、基隆河，往北可一覽淡水河，風光極佳。

▲「微風平台」由於剛好位在稜線上，舉凡松山機場、台北101、基隆河，往北可一覽淡水河，風光極佳。（圖／記者彭懷玉攝）



蔡正發進一步指出，擁地利之便也是原因，劍潭山步道從劍潭捷運站出站就到，也由於是免費參加，會由導覽老師講解樹種、昆蟲，讓旅途不只是看風景，也兼具寓教於樂的功能。

▲縱使沒報名到活動，也能自行沿著路線自行按圖索驥。（圖／翻攝自社團法人中華民國自然步道協會網頁）

蔡正發透露，這場並不是最多人報名的，先前七星山攻頂湧進近八千人報名，原有考慮要增加名額，不過擔心一下子山上湧進大量人潮，會影響品質之外，也怕影響到原本就計畫來登山的人，因此並無增加報名人數。縱使沒報名到活動，也能自行沿著路線自行按圖索驥。