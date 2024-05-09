礁溪長榮鳳凰線上旅展！住宿券4折　餐券享星巴克喝到飽

▲礁溪長榮酒店線上旅展5月下旬開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著TTE旅展即將到來，各業者也陸續推出線上旅展。礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展從5月21日起開跑，平日住宿券4折起，6月底前憑券訂房入住再享旺假日加價減半；而台中鳳凰酒店則推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折。

礁溪長榮酒店此次線上旅展住宿券下殺4折，8388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食則是7388元，票券效期可使用到2024年11月30日為止。

▲長榮鳳凰的桂冠自助餐廳備受民眾喜愛。



長榮鳳凰的桂冠自助餐廳則推出餐券，提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽，單人平日早午餐券每張768元；單人平日晚餐券每張998元，兩款餐券皆可享買10送1優惠。

最受歡迎的「湯加餐」一日遊券，本次推出四種組合，包括「SPA+桂冠自助餐早午餐」平日單人券1198元、「SPA+桂冠自助餐平日晚餐」平日單人券1398元；「湯屋+桂冠自助餐平日早午餐」平日雙人券998元，以及「湯屋+桂冠自助餐平日晚餐」平日雙人券3398元。



台中鳳凰酒店則推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折優惠，2666元即可入住，另外鳳凰食號平日單人早午餐券原價每張759元，旅展優惠價每張550元，買10張再送1張，平均一張500元。

▲台東知本老爺客房示意圖。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

老爺酒店集團則從5月13日中午12點推出限時四天「老爺閃購節」線上旅展，經典必搶就是每年熱賣的全台老爺通用「3200元聯合住宿券」及「2080元聯合餐飲券」，同時指定飯店更加碼暑假期間孩童免費入住，指定飯店家庭客房若是平日4人入住，可享每人每晚千元有找。

▲礁溪老爺露營區體驗。

除了聯合住宿券與聯合餐飲券必搶，礁溪老爺、北投老爺、台中老爺行旅3飯店今年推出「孩童免費入住」優惠，如人氣溫泉酒店礁溪老爺「元氣假期三天兩夜」一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，含雙人早餐及晚餐，每套1萬7800元，6月16前預約暑假入住，享6至11歲一位孩童免費，體驗改裝後全新樣貌的礁溪老爺。

台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚3300元，6歲以下孩童免費入住，再加贈ZEBRA餐廳800元抵用券。新北投捷運站旁的北投老爺酒店則是推出5666元雙人歡夏住宿券，可攜一位11歲以下孩童免費入住。

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）



台南老爺行旅主打「3999元家庭客房住宿券」，平日4人入住每人每晚千元有找，堪稱此次旅展最狂折扣，持券6月底前入住，再享甘粹自助餐廳早餐買一送一加碼優惠。台東知本老爺酒店推出四人一泊二食9999元的「家庭同遊迎夏券」，限量300張，適合大小朋友到台東一起追球。