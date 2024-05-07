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免簽延長！泰國5大最新玩法　搭郵輪賞猛男秀、空中酒吧看百萬夜景

▲▼泰國夜間體驗活動。（圖／Klook提供）

▲曼谷最新豪華郵輪，可以邊欣賞湄南河夜景邊在船上享用海鮮料理。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

泰國正式宣佈台灣人赴泰免簽延長至今年11月11日為止，讓網友超興奮！而到泰國必玩行程之一，就是各式各樣的夜間活動，旅遊電商Klook特搜泰國5大最新夜間娛樂體驗，包含2023全新啟航的夜遊湄南河豪華郵輪、暢享曼谷百萬夜景的高空酒吧等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

1. 2023全新豪華郵輪飽覽湄南河夜景
擁有湄南河上最大三層甲板、可360度飽覽河岸風光的「Opulence豪華郵輪」，在2023年正式啟航，旅客可以預訂郵輪晚餐巡遊，能在2小時航程中品嚐豐盛的海鮮料理、道地的泰式佳餚，還能吹著舒適涼爽的微風，飽覽曼谷知名景點的夜間風采，包含有「泰國艾菲爾鐵塔」之稱的鄭王廟、金碧輝煌的曼谷大皇宮等。

▲▼泰國夜間體驗活動。（圖／Klook提供）

▲Ocean Sky Pattaya海洋天空郵輪可以看芭達雅夕陽，還有猛男秀。

2. 搭郵輪賞芭達雅絕美夕陽、高顏值猛男表演
曾因疫情暫停出航的「Ocean Sky Pattaya海洋天空郵輪」現在重新啟程，旅客可以預約登船欣賞日落美景，還能品嚐各式海鮮及異國美食。

郵輪行程重啟後還特別新增曼妙舞姿的人妖秀、令人臉紅心跳的猛男舞蹈表演，更有與超高顏值猛男們合影的機會，提供旅客極具娛樂性和難忘的夜晚。

▲▼泰國夜間體驗活動。（圖／Klook提供）

▲位於曼谷王權大京都大廈78樓的Sky Beach酒吧。

3. 泰國高空中酒吧
位於曼谷王權大京都大廈78樓的Sky Beach酒吧，於2022年開幕，不僅是泰國最高的空中酒吧，提供旅客飽覽曼谷百萬夜景的絕佳視野，設計上更將法國蔚藍海岸的熱帶風情一併復刻，以搶眼的黃色打造酒吧外觀，營造歡樂又舒適的氛圍。此外，Klook也推出獨家優惠，以1000元有找的價格，讓旅客享盡高空美景與兩杯特色飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼泰國夜間體驗活動。（圖／Klook提供）

▲LGBTQ音樂酒吧「Lost & Found」。

4. LGBTQ音樂酒吧
2022年重新開幕的Lost & Found酒吧，不只提供許多特色飲品及美味的下酒菜，更有一系列從DJ、歌唱、舞蹈到變裝秀等充滿活力的LGBTQ表演。

▲▼泰國夜間體驗活動。（圖／Klook提供）

▲曼谷觀光巴士。

5. 曼谷觀光巴士
曼谷觀光巴士於2022年全新推出，提供午餐、夜生活、觀光、晚餐共4個時段；巴士路線從擁有百年歷史的華南蓬車站出發，行經金山寺、曼谷大皇宮、鄭王廟等10逾個知名景點，旅客不僅能輕鬆遊歷各景點，還能品嚐有專人服務的米其林美食。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 泰國旅遊 Klook 亞洲旅遊 國外特色系列

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