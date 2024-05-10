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媽媽免費玩！4大樂園「母親節優惠」一次看

▲▼2021企業品牌聲望大調查,六福村。（圖／品牌提供）

▲迎接母親節，六福村與小人國皆有推出「媽媽免費玩」活動。（圖／六福村提供）

記者周姈姈／綜合報導

這周日（5月12日）就是母親節了，全台就有4大樂園推出「母親節優惠」，提醒媽媽記得要準備好相關證件，即可免費入園暢玩一整天，這周末放假不如就帶媽媽出門玩樂園舒壓。

1.六福村

六福村將在5月11日、5月12日推出「媽媽免費玩」優惠，活動期間母親本人需與子女同行入園，子女需出示身分證／戶口名簿並搭配母親身分證，或其他有照證明文件確認親子關係，核對後母親本人可享免費入園，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元；另外，孕婦也適用此優惠，提醒需攜帶媽媽手冊。

2.小人國

小人國主題樂園於今（10）日至5月13日推出「媽媽免費玩」優惠，活動期間媽媽購票時請出示本人「戶口名簿影本及有照證件」，1位媽媽免費需搭配1位現場購買690元票價者並一起入園。

3.義大遊樂世界

義大遊樂世界自今（10）日至5月13日推出「媽媽1元玩樂園」優惠，媽媽本人需出示戶口名簿影本及有照證件證明，並搭配1名同行者於現場購買原價899元全票一起入園，再加碼送100元媽媽好吃金電子抵用券，需當日憑兌換券以及下載義大Easy購3.0 APP並登入會員，至義大世界購物廣場B區B1顧客服務中心兌換，提醒電子抵用券使用期限至5月31日，若贈送完畢將以等值贈品代替。

▲▼義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

▲媽媽來玩義大遊樂世界只要1元。（圖／義大遊樂世界提供）

4.劍湖山世界

劍湖山世界自今（10）日至5月12日推出「用餐加碼樂園門票買1送1」優惠，活動期間只要在蔚藍西餐廳午餐時段用餐，即可獲得樂園午後票買1送1優惠券，提醒每券最多優惠4組，下午1點起適用，每組2人需一起入園，買1送1票價為599元，等於每人門票只要300元。

關鍵字： 母親節優惠 免費入園 門票優惠 樂園優惠 證件優惠

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