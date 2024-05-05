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中小型奢華遊輪夯！有管家、魚子醬吃到飽　業者：詢問度半年增6倍

▲▼銀海郵輪銀海女神號。（圖／記者蔡玟君攝）

▲銀海郵輪銀海女神號。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

中小型遊輪以服務更個人化、體驗更獨特備受頂級客群喜愛，頂級飯店品牌也打造小型遊輪搶客，成為疫後遊輪市場亮點。台灣奢華旅行社「私享旅遊」認為，台灣遊輪市場極具潛力，近半年詢問度就成長5至6倍，業者也與全包式奢華郵輪品牌「銀海郵輪Silversea」、四季超級遊艇合作，推出獨家行程，讓旅客能搭上頂級郵輪前往南極、地中海、加勒比海，還能享私人管家服務、24小時魚子醬吃到飽。

▲▼銀海郵輪銀海女神號。（圖／記者蔡玟君攝）

▲銀海郵輪所有客房都有私人管家服務。（圖／記者蔡玟君攝）

私享旅遊是亞洲唯二獲得《富比士旅遊指南》認證的旅行社，專營金字塔頂端旅客，提供客製化獨家旅程。業者表示，疫情後可看到台灣遊輪市場相當活躍，以亞洲遊輪市場能量來看，中國居冠、台灣其次，再來是新加坡，看好台灣遊輪市場潛力，從2023年起開始聚焦佈局，並鎖定中小型噸位遊輪提供旅遊產品給顧客。

▲▼銀海郵輪銀海女神號。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼銀海郵輪旗下銀海女神號套房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼銀海郵輪銀海女神號。（圖／記者蔡玟君攝）

中小型遊輪為何備受頂級客青睞？私享旅遊分析，這類遊輪能提供更個人化、個性化服務，且餐食、體驗都具有獨特性。以全球第一個全包式奢華遊輪品牌「銀海郵輪Silversea」為例，就是全包式最廣的遊輪品牌，船員與船客近1:1外，同時提供免費船上WiFi、岸上行程也都包括，且所有客房均享有私人管家服務，從冰箱每日mini bar提供飲品種類、到行李如何放置、用餐習慣、住宿習慣等，都可以與管家溝通完成，享受更貼近自己需求的服務。

同時，銀海遊輪航行超過全球七大洲、900個目的地，是全球遊輪可抵達目的地最多的遊輪品牌，甚至有專門團隊每年規劃不同目的地，為旅客安排深度旅遊航程，甚至能搭乘探險型遊輪深入南極，在船上享受奢華服務、餐食體驗外，還有專門探險隊員帶領登島。

▲▼四季超級遊艇。（圖／私享旅遊提供）

▲四季超級遊艇將於2025年下水，號稱可做到無上限客製化。（圖／私享旅遊提供）

此外，許多奢華飯店品牌也將戰場延伸到海上，例如麗思卡爾頓頂級遊艇除了打造海上移動奢華酒店，現在更預計2025年將前進亞洲，而四季酒店打造的「四季超級遊艇」將於2025年下水，更是備受期待，該船號稱可做到無上限客製化，其總統套房更獨享4層樓室內空間，2026年也將首次前進加勒比海，同時還有地中海行程，讓旅客能直奔遊艇愛好者心中的樂園小安地列斯群島。

▲▼名人花神號。（圖／翻攝自名人遊輪官網）

▲▼名人花神號帶領旅客前往達爾文進化論起源地「加拉帕戈斯群島」。（圖／翻攝自名人遊輪官網）

▲▼名人花神號。（圖／翻攝自名人遊輪官網）

名人郵輪近年亦推出小型遊輪如「名人花神號」、「名人探索號」等，帶領旅客前往大型遊輪無法抵達的目的地。例如名人花神號就是品牌旗下第一艘專門遊覽以達爾文進化論聞名的「加拉帕戈斯群島」的遊輪。

名人花神號設計以加拉帕戈斯群島為靈感，並採用天然材料，是一艘真正能和目的地自然環境融為一體的遊輪；船上更有由加拉帕戈斯國家公園的認證自然學家提供的夜間講座，更是唯一一家獲得福布斯旅遊指南四星級評級的海上度假村。

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