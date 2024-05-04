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華山200攤免費逛！「雙北3市集」快收　微糖生活節加碼音樂會

▲捷運中山站「心中山線形公園」近日已悄悄點亮耶誕燈飾，預計12/2開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲捷運中山站「心中山線形公園」市集。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

雙北人逛起來！市集齊聚排隊美食、手作和音樂表演，還能從中獲取靈感。本篇特蒐雙北3大快閃市集，中山站整個5月周末有「微糖生活節」，或是搭輕軌的同時，站內就能開逛二手市集；本周末在華山文創園區矗立超過200家文創小物、手作甜點與飲品攤位，一次滿足吃喝玩買的心願。

微糖生活節
台北捷運攜手有趣市集推出「微糖生活節」，5月的每周五、六、日均有擺攤，集結甜點、餐食及文創店家，每周均超過70個攤位，包含入口銷魂的「蛋塔先生」，製作出黑糖麻糬、金沙芋泥等10多種口味；「稻町森法式甜點舖」品嚐道地可麗露、馬卡龍；「Devil&Angel-惡魔天使餐車」人氣肉餡捲餅；「Lighthouse Food Truck燈塔餐車」招牌古巴德式狂野或美式煙燻手撕豬等，而首周（5/4、5/5）是抹茶周，抹茶控可別錯過。

▲「微糖生活節」五月周五六日在捷運心中山、爵士廣場登場。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司）

▲「微糖生活節」5月每周五六日在捷運心中山、爵士廣場登場。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司）

爵士廣場每周六、日特別加碼音樂演出，從下午3點30分至5點，由JJ原木樂團、愛玩樂樂團、走心男團輪番帶來音樂表演，無需收門票，民眾可以或坐或躺，舒服地欣賞演出。

微糖生活節
時間：每周五17:00-21:00、每周六14:00-21:00、每周日14:00-20:30 
地點：心中山線形公園及爵士廣場

▲水水文創祭。（圖／水水文創提供）

▲水水文創祭邀集超過200家文創品牌、手作飲品和甜點進駐華山文創園區。（圖／水水文創提供）

水水文創祭
創自2014年的「水水文創祭」即將邁向十周年，邀集超過200家文創品牌、手作飲品和甜點進駐華山文創園區，包括糕點水果茶專賣「太保制餅」、香氛蠟燭「Muly Candle」等，還有藝人歌手、講座活動、藝文表演，揪好友逛市集、聽音樂，度過放鬆時光。

▲水水文創祭。（圖／水水文創提供）

▲參與品牌之ㄧ「太保制餅糕點花果茶專賣店」。（圖／水水文創提供）

水水文創祭
日期：5/4至5/5
時間：11:00-19:00
地點：華山文創園區-東二館ABCD棟（台北市中正區八德路一段1號）

▲安坑輕軌、新北環狀線幸福站、環狀線十四張站植覺市集。（圖／新北捷運公司、新北市政府景觀處提供）

▲輕軌站內就能逛市集。（示意圖／新北捷運公司提供）

十四張站站內市集
繼上周的「甜在心市集」後，本周末輪到「小老闆 X 二手」市集登場，有二手玩具、衣物、童書、點心等，處處充滿童心大發的元素。秉持惜福愛物的精神，挖寶的同時讓小孩學著珍惜物品，兼具寓教於樂意義；陸續還有5/25的蔬食主題市集、6/15壓軸場則是文青最愛的植覺市集。

十四張站內市集-小老闆X二手市集
日期：5/4
時間：11:00-17:00
地點：環狀線Y08十四張站內

關鍵字： 台北市旅遊 新北市旅遊 市集 微糖生活節 水水文創祭 十四張站站內市集

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