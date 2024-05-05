ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃得到整球哈密瓜冰、大塊果肉！　4款哈密瓜鬆餅、飲品來了

▲▼杏桃鬆餅屋5月推全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲杏桃鬆餅屋5月推出全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉衝了！睽違1年，日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」又把哈密瓜搬出來了，這次推出全新風味選擇，一次就能吃到綠肉、紅肉2種哈密瓜，搭配厚、薄2種鬆餅，果香十足，還有限定醬汁可以作搭配，即日起於全門市開吃，還有2款哈密瓜飲品等喝，通通不能放過。

▲▼杏桃鬆餅屋5月推全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲▼杏桃鬆餅屋5月推全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲▼杏桃鬆餅屋5月推全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

杏桃鬆餅屋「哈密瓜」回來了，今年推出全新「雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅」，其中，厚鬆餅款是在有著4公分厚的鬆餅上放上新鮮綠肉、紅肉2種哈密瓜，並堆疊橘色哈密瓜醬、奶油乳酪及哈密瓜冰淇淋，哈味十足，另一薄鬆餅款則多加了北海道鮮奶油增添滑順口感，且通通吃得到超大塊哈密瓜，罪惡爆表，除愛提供以優格、酸奶與奶油乳酪調配的限定醬汁，滿足到不行，2款鬆餅售價皆為320元。

加碼喝2款哈密瓜飲品，首推「哈密瓜氣泡飲」，選用哈密瓜醬搭配氣泡飲作為基底，再放進滿滿綠肉、紅肉哈密瓜，風味香甜爽快，售價180元；另一杯是帶有奶香的「哈密瓜歐蕾」，哈密瓜與鮮奶的組合，濃郁又好喝，售價220元，即日起於全門市上市。

▲▼beard papa’s5月限定吃阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s5月限定吃阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供）

另，日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」首度攜手瑞士百年品牌「阿華田」強勢推出超罪惡「阿華田泡芙」，把嚴選黃金大麥的麥芽精華及優質可可製成的巧克力麥芽的阿華田，結合卡士達製成香醇阿華田卡士達內餡，再塞進酥軟泡芙當中，大口咬下炸出可可香、奶香，滿足爆表，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini等餅皮開放任意搭配。

除外，更加碼推出全新「脆酷耶克」，脆酷力是以麥芽、可可粉製成的酥脆顆粒，待日式泡芙出爐後於派皮淋上巧克力醬，接著在巧克力醬凝固前撒上「脆酷力」，讓巧克力的濃郁口感更升級，無論搭配經典香草卡士達餡或是阿華田卡士達餡通通好吃到不行，每顆售價75元起，即日起至5月31日限時開吃或售完為止，提醒脆酷耶克泡芙於指定17門市才有販售。

【你可能也想看】

►爆餡「阿華田泡芙」限時1個月吃！　還有濃郁升級版脆酷耶克泡芙
►綜合口味激推！　全家xNew Balance聯名「灰潮香草霜淇淋」來了
►8夯品買1送1！漢堡王「超殺優惠券」一次看　漢堡+飲料60元有找

關鍵字： 美食情報 美食雲 杏桃鬆餅屋 beard papa’s

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀

中小型奢華遊輪夯　台人詢問度增6倍

中小型奢華遊輪夯　台人詢問度增6倍

4款雙色哈密瓜鬆餅、飲品新上市！

4款雙色哈密瓜鬆餅、飲品新上市！

布拉格「新城區」自由行重點筆記！

布拉格「新城區」自由行重點筆記！

今晚迎來寶瓶座流星雨極大期

今晚迎來寶瓶座流星雨極大期

遊客轉賣免稅賺暴利　日擬2025採機場退稅

遊客轉賣免稅賺暴利　日擬2025採機場退稅

信義區必知景點！風格眷村近拍101大樓

信義區必知景點！風格眷村近拍101大樓

日本米其林拉麵「銀座篝」重回台灣

日本米其林拉麵「銀座篝」重回台灣

新宿燒肉吃這間！台人也推點餐零障礙

新宿燒肉吃這間！台人也推點餐零障礙

跟團赴歐遇杜拜暴雨　被迫改玩杜拜還4人一房

跟團赴歐遇杜拜暴雨　被迫改玩杜拜還4人一房

台大「親子友善」拉麵4款湯底皆滿足

台大「親子友善」拉麵4款湯底皆滿足

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

淡水「南瓜隧道」5月底前免費參觀

「雙北3市集」中山站70攤加碼音樂會

台南5月四大活動別錯過

今晚迎來寶瓶座流星雨極大期

一網站查「你出生到現在出國幾次」

跟團赴歐遇杜拜暴雨　被迫改玩杜拜還4人一房

王品集團11品牌5月優惠一次看

手搖飲熱賣15年伯爵紅茶變成吸凍了

每人2000元住花蓮最美遊船飯店

熱門行程

最新新聞更多

中小型奢華遊輪夯　台人詢問度增6倍

4款雙色哈密瓜鬆餅、飲品新上市！

布拉格「新城區」自由行重點筆記！

今晚迎來寶瓶座流星雨極大期

遊客轉賣免稅賺暴利　日擬2025採機場退稅

信義區必知景點！風格眷村近拍101大樓

日本米其林拉麵「銀座篝」重回台灣

新宿燒肉吃這間！台人也推點餐零障礙

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366