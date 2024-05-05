吃得到整球哈密瓜冰、大塊果肉！　4款哈密瓜鬆餅、飲品來了

▲杏桃鬆餅屋5月推出全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉衝了！睽違1年，日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」又把哈密瓜搬出來了，這次推出全新風味選擇，一次就能吃到綠肉、紅肉2種哈密瓜，搭配厚、薄2種鬆餅，果香十足，還有限定醬汁可以作搭配，即日起於全門市開吃，還有2款哈密瓜飲品等喝，通通不能放過。

▲▼杏桃鬆餅屋5月推全新雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

杏桃鬆餅屋「哈密瓜」回來了，今年推出全新「雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅」，其中，厚鬆餅款是在有著4公分厚的鬆餅上放上新鮮綠肉、紅肉2種哈密瓜，並堆疊橘色哈密瓜醬、奶油乳酪及哈密瓜冰淇淋，哈味十足，另一薄鬆餅款則多加了北海道鮮奶油增添滑順口感，且通通吃得到超大塊哈密瓜，罪惡爆表，除愛提供以優格、酸奶與奶油乳酪調配的限定醬汁，滿足到不行，2款鬆餅售價皆為320元。

加碼喝2款哈密瓜飲品，首推「哈密瓜氣泡飲」，選用哈密瓜醬搭配氣泡飲作為基底，再放進滿滿綠肉、紅肉哈密瓜，風味香甜爽快，售價180元；另一杯是帶有奶香的「哈密瓜歐蕾」，哈密瓜與鮮奶的組合，濃郁又好喝，售價220元，即日起於全門市上市。

▲beard papa’s5月限定吃阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供）

另，日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」首度攜手瑞士百年品牌「阿華田」強勢推出超罪惡「阿華田泡芙」，把嚴選黃金大麥的麥芽精華及優質可可製成的巧克力麥芽的阿華田，結合卡士達製成香醇阿華田卡士達內餡，再塞進酥軟泡芙當中，大口咬下炸出可可香、奶香，滿足爆表，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini等餅皮開放任意搭配。

除外，更加碼推出全新「脆酷耶克」，脆酷力是以麥芽、可可粉製成的酥脆顆粒，待日式泡芙出爐後於派皮淋上巧克力醬，接著在巧克力醬凝固前撒上「脆酷力」，讓巧克力的濃郁口感更升級，無論搭配經典香草卡士達餡或是阿華田卡士達餡通通好吃到不行，每顆售價75元起，即日起至5月31日限時開吃或售完為止，提醒脆酷耶克泡芙於指定17門市才有販售。