Costa暑假航次熱銷倒數　親子／員旅／獎勵團首選

文／七逗旅遊網、圖／歌詩達郵輪

▲莎倫娜號呈現經典義式風情。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）暑假航次大熱賣，不用一直舟車勞頓、轉換飯店，還能盡情享受船上各種娛樂設施。船上的思高俱樂部是兒童寶貝們的遊戲樂園；在各個酒吧、舞廳和劇院，每天都有各種主題活動、娛樂節目表演和課程學習，能滿足各年齡層需求，可說是企業獎勵旅遊以及全家親子同遊的首選。

▲阿波羅大酒吧各種遊戲、活動和課程任你選擇。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號有各種娛樂設施、大型劇院和休憩場所，全天候都有各式主題活動和表演節目，最適合親子同遊和企業員工旅遊或獎勵旅遊。家人、同事可以一起玩遊戲、喝喝小酒，跳跳舞，享受無盡的悠閒時光。

▲船上的思高俱樂部，是小朋友的遊樂天堂。（圖／歌詩達郵輪）

專為小朋友設置規劃的思高兒童俱樂部，每天都有不同活動，從3歲幼兒到17歲的青少年，都能在這裡找到同齡朋友一起嬉戲，而且不用額外付費，讓爸爸媽媽可以安心託付，獲得解放，享受難得的二人世界。

▲在清涼刺激的360度水上滑道體驗速度快感。（圖／歌詩達郵輪）

除了各種主題活動，夏日時節，全家人一同戲水最是愜意。在船上有地中海風情的麗都日光甲板泳池、親子歡樂的思高樂園兒童泳池，以及享受刺激活力的360度彎道滑水道，不同的戲水感受，等你前來清涼一夏。

▲船上的佛羅倫薩義式餐廳有最道地的義式料理。（圖／歌詩達郵輪）

玩累了，就趕快補充體力喔！船上有各式特色餐廳和酒吧，和來自世界各國美食：經典的義式料理、美式漢堡、中式火鍋和日本料理等，讓人吮指回味的佳餚美饌全天提供。

▲在舒適的套房裡，可於私人陽台觀賞海景。（圖／歌詩達郵輪）

白天上岸遊訪景點，晚上在船上享用美食、觀賞表演或參加各種主題活動，累了就回艙房好好睡一覺吧！乾淨舒適的空間，充滿濃濃義式風情，四種房間規格，滿足遊客不同需求。

今年夏天搭乘充滿義式風情的莎倫娜號快樂航行，前往不同人文景致的日本與韓國島嶼、城市，將會是趟豐富有趣的旅遊體驗，為自己留下難忘的夏日假期。

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