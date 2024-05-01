搭車就到！台北「榮星花園」螢光大爆發　免費導覽剩2場

▲榮星花園公園是台北市螢火蟲秘境，目前螢況正好。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北人搭公車就能到的榮星花園公園，蔚為城市的賞螢秘境，從4月上旬起，有民眾陸續在木棧道目睹火金姑大軍在生態池穿梭，而今年螢火蟲季只到5/5，5/4、5/5兩天晚間6:40有螢火蟲解說導覽，想把握最後機會的人不妨筆記下時間。

▲今年螢火蟲季只到5/5，5/4、5/5兩天晚間6:40有螢火蟲解說導覽。



公園處處長藍舒凣表示，螢火蟲是環境生態的指標生物，由於市區光害和污染嚴重，為能喚醒大家保護生態環境，公園處長期致力於螢火蟲復育，結合志工團隊定期進行棲地維護，打造了無光害、溼地植生、無汙染、食源充分及水質乾淨的生態池，成功復育黃緣螢，且螢況一年比一年更精彩。

▲北市螢火蟲繁殖季節約在每年4月中旬到5月上旬，目前正逢螢光爆發期。

公園處圓山公園管理所主任楊國瑜則說，榮星花園公園裡的生態池為舊有瑠公圳露頭遺址，保留早期北市農田的原始自然生態，乾淨地下水提供適合黃緣螢生長的溼地環境，是市區內僅存的原生種螢火蟲棲地之一。北市螢火蟲繁殖季節約在每年4月中旬到5月上旬，目前正逢螢光爆發期。

▲賞螢季來臨前，在生態池附近的公廁外圍鋪設黑網。



在賞螢季來臨前，公園處即著手調整生態池附近照明，減少光害對螢火蟲的影響。並在生態池附近的公廁外圍鋪設黑網、熄掉部分噴水池路燈、在賞螢熱點的觀景步道張貼夜光貼條、止滑條，並於今年進行木棧道更新工程，在賞螢路線的階梯，都安裝反光不銹鋼板地貼，確保賞螢民眾及執勤志工夜間行動安全。

去年榮星花園恢復周末志工導覽場次，每場都吸引眾多民眾前往欣賞火金姑紛飛盛典。公園處呼籲，賞螢民眾請遵守「不喧嘩、不捕捉、不用強光照射」三不政策，避免驚擾螢火蟲求偶交配，也請發揮公德心，不留下垃圾，並注意上下階梯行走安全。

榮星花園公園交通方式：

1.公車路線：搭5、49、214、225、617、685至民權建國路口下車。

2.捷運路線：中山國中站，往民權東路向西步行龍江路口進入。