桃園人逛起來！台茂5／4起有市集「扯鈴秀僅一天」　加碼動物嘉年華

▲台茂購物中心從5/4、5/5起就有May市集，5/11、12母親節市集，30個攤車可以盡情覓食。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

桃園人準備開逛！台茂購物中心從5/4、5/5起就有May市集，5/11、12母親節市集，30個攤位、餐車可以盡情覓食。5/18輪到公益親子動物嘉年華，現場有寵物領養、義賣及園遊會，滿足一家大小吃喝玩買的心願。

▲為迎接母親節到來，5月的前兩個周末在台茂公園都有美食小吃市集，從下午3點就能開逛。



台茂公園佔地超過5千坪，每到假日兒童遊樂場聚集眾多人潮，為迎接母親節到來，5月的前兩個周末在台茂公園都有美食小吃市集，戶外市集嚴選約30個攤位、餐車，從下午3點就能開逛，囊括各式飲料、冰品、甜點、漢堡、肉餅等，以及水晶飾品等手作可選購。

▲5/11 下午4點有「鈴行者劇團」帶來的「舞鈴狂想」表演。

母親節假期也推出國際級扯鈴特技表演、街頭藝人表演。緊接著5/18的下午1點至4點，輪到「公益親子動物嘉年華」，現場有寵物領養、義賣及園遊會，與各式萌寵相見歡的同時也具教育意義。

▲5/18輪到「公益親子動物嘉年華」，現場有寵物領養、義賣及園遊會。



台茂購物中心母親節活動一覽：

舞鈴狂想 5/11 16:00-16:30

邀請曾參與太陽馬戲團、美國達人秀表演的「鈴行者劇團」到現場，以高拋7層樓的扯鈴秀結合奇幻雜耍及特技，帶來超越視覺極限的「舞鈴狂想」表演。



May市集 5/4、5/5

嚴選28個攤位、餐車，現場手作的美食有炙燒握壽司、酥脆炸魷魚、多樣口味的創意貝果、糖葫蘆及各式手作甜點；餐車部分則有排隊名店胖子修、彩色地瓜球、麻糬、古早味鹹粿、雪花冰、退火解渴飲品。除了美食，現場還有手作水晶首飾、奇幻魔術道具等。

▲▼金豬貝果；雪花冰。





母親節市集 5/11、5/12

超過30個攤位、餐車，街頭美食有草仔粿、炸雞、日式炸肉餅、造型包子饅頭、熟成牛排等；消暑的雪花冰、泰式奶茶；方人也麻糬、不思閣米田圈、可愛的馬林糖串、鯛魚燒、水果乾、雞蛋糕等甜點。



親子公益動物嘉年華 5/18

公益親子動物嘉年華由桃園國際青年商會主辦、桃園動保處協辦。規劃出寵物領養、義賣及園遊會，現場有毛孩cosplay、寵物溝通師、寵物選美秀等活動。