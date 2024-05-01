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爆餡「阿華田泡芙」限時1個月吃！　還有濃郁升級版脆酷耶克泡芙

▲▼beard papa’s5月限定吃阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲5月限定吃最新爆餡阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控嗨翻！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」首度攜手瑞士百年品牌「阿華田」強勢推出超罪惡「阿華田泡芙」，把阿華田拌入卡士達當中製成濃郁內餡，搭配外酥軟的泡芙外皮，每一口都能吃到濃郁可可香，即日起限時1個月開賣。

▲▼beard papa’s5月限定吃阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲阿華田泡芙內餡是阿華田結合卡士達製成。

「beard papa’s X 阿華田」最新聯名「阿華田泡芙」來了，把嚴選黃金大麥的麥芽精華及優質可可製成的巧克力麥芽的阿華田，結合卡士達製成香醇阿華田卡士達內餡，再塞進酥軟泡芙當中，大口咬下炸出可可香、奶香，滿足爆表，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini等餅皮開放任意搭配。

▲▼beard papa’s5月限定吃阿華田泡芙。（圖／beard papa’s提供）

▲加碼吃全新脆酷耶克泡芙。

除外，更加碼推出全新「脆酷耶克」，脆酷力是以麥芽、可可粉製成的酥脆顆粒，待日式泡芙出爐後於派皮淋上巧克力醬，接著在巧克力醬凝固前撒上「脆酷力」，讓巧克力的濃郁口感更升級，無論搭配經典香草卡士達餡或是阿華田卡士達餡通通好吃到不行，每顆售價75元起，即日起至5月31日限時開吃或售完為止，提醒脆酷耶克泡芙於指定17門市才有販售。

▲▼杏桃鬆餅屋推限量版迷你鬆餅開賣、加11元厚鬆餅單層變雙層。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲杏桃鬆餅屋推限量版迷你鬆餅。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

另，日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」近日也打造期間限定「杏桃人氣迷你鬆餅塔」，把經典的薄鬆餅變身變成直徑6公分的小巧薄鬆餅，且一次就能吃到2口味，有酸甜蔓越莓搭配糖漬杏桃的組合，以及日系抹茶鮮奶油結合紅豆餡，還加入Ｑ彈白玉點綴，每一口都超滿足，售價220元，即日起至5月12日限時、限量推出。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s 杏桃鬆餅屋

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