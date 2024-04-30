售價320元起！6位神戶洋菓子大師客座台北美福　Buffet也吃得到

▲6位神戶洋菓子大師客座台北美福，上圖為維也納主教蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡甜食的朋友看過來！台北美福大飯店邀請6位來自日本神戶的甜點大師，今日起至6月16日輪番客座，帶來10多款美味甜點，價格320元起至1880元。除了在Moment café＆bakery、宴會廳販售之外，而彩匯自助餐廳5月起也會陸續推出。

▲草莓奶油蛋糕。

第一周抵台的甜點大師是在神戶當地享有盛名的高杉良和，是日本洋菓子界指標性名師，此次帶來他的招牌甜點「草莓奶油蛋糕」，以杏仁蛋糕、新鮮切片草莓，以及使用動物鮮奶油的香緹層層交疊，頂部再鋪上草莓及開心果碎。另一款甜點則是將杏仁海綿蛋糕結合手指餅乾，再與酸甜覆盆子及白巧克力慕斯一起搭配。第3款西西里開心果蛋糕，外層是開心果結合牛奶巧克力慕斯，杏仁海綿蛋糕裡還吃得到巧克力脆片。

▲栗子慕斯蛋糕。

客座活動第二周登場的井谷真一，曾獲世界蛋糕展金牌，此次來台帶來源自奧地利及法國的甜點。維也納主教蛋糕黃白相間搭配，就像天主教樞機法衣的顏色，使用動物鮮奶油製成的內餡，搭配蛋白酥及海綿蛋糕及新鮮草莓。另一款栗子蛋糕，以栗子慕斯、巧克力蛋糕及奶油香緹搭配而成，外層呈現琥珀色，是選用多款堅果製作而成。

▲三種起司蛋糕。

▲百香牛奶巧克力慕斯。

這次來客座的主廚中，有3位曾於7年前快閃美福，其中一位是屢獲神戶甜點大賞的西川健司，他20歲就獨立開店，身兼經營者與主廚身份，其店舖位於深山之中，主打親臨現場才能體驗的店鋪型態。西川健司對台灣香蕉的風味特別難忘，這次特別研發出香蕉太妃派。另一款則以鳳梨為主角，研發出杏桃鳳梨慕斯。

來自神戶的6位甜點大師將於4月30日起輪流客座台北美福，於Moment café＆bakery販售，單片／單個價格320元至350元，5吋蛋糕1880元。彩匯自助餐廳（午晚餐期）與宴會廳也將會輪流推出。

▲漢來海港甜點季上周登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食旗下的「漢來海港」一年一度的甜點季即日起至5月17日登場 ，這一次特別邀請來自日本的米其林星級主廚來台客座，以巧克力為創作發想，打造10款精緻甜點，也不用額外加價就能無限享用。

昆布智成這次客座漢來海港，以巧克力為創作發想，並運用水果的酸度等元素平衡甜度，打造10款精緻甜點。像是外觀光澤如藝術品的「永續」，是將白巧克力和抹茶結合，杏桃、檸檬、百香果製成的內餡，清爽又帶有深度的口感。「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯。

美福大飯店6位主廚客座日期與甜點：

高杉良和

客座日期：4/30-5/5。甜點：草莓奶油蛋糕1880元（5吋），西西里開心果蛋糕320元，春天氣息320元。

井谷真一

客座日期：5/5-5/9。甜點：覆盆子慕斯蛋糕320元，栗子慕斯蛋糕320元，主教蛋糕350元。

松下佑己

客座日期：5/12-5/18。甜點：薩赫蛋糕1880元（5吋），百香牛奶巧克力慕斯320元，三種起司蛋糕320元。

福原敏晃

客座日期：5/21-5/27。甜點：蘋果蛋糕320元，雙層乳酪柑橘蛋糕320元。

田中哲人

客座日期：5/30-6/6。甜點：雅緻320元，捉迷藏320元。

西川健司

客座日期：6/12-6/16。甜點：香蕉太妃派320元，杏桃鳳梨慕斯320元。