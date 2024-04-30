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北市隱藏版飯店賞飛機起降！5／4星戰日「36坪天際套房」價位曝光

▲天際萬豪套房、極致客房皆能清楚欣賞松山機場飛機起降。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲座落於北市大直區的台北萬豪酒店，可清楚看見松山機場飛機起降、台北101大樓。（圖／台北萬豪酒店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

座落於北市大直區的台北萬豪酒店，可清楚看見松山機場飛機起降、台北101大樓，因應松山機場5月4日將迎來全日空R2D2彩繪機，飯店當天開賣隱藏版房型「天際萬豪套房」，定價57,000元+15.5%，全館僅兩間。

業者透露，可直擊松山機場飛機起降與台北101的「景緻客房」，一共134間，其中包含100間客房與34間套房房型。如需指定入住正面台北101景緻或松山機場景觀房型，每間房需另加價924元（已含稅金與服務費）。

▲天際萬豪套房、極致客房皆能清楚欣賞松山機場飛機起降。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲位於14樓起的12坪極致客房能清楚欣賞松山機場飛機起降。

業者說明，高樓層更能清楚看見台北101天際線與松山機場景致，首推位於14樓起的12坪極致客房，以及坐擁36坪空間的天際萬豪套房。

▲天際萬豪套房、極致客房皆能清楚欣賞松山機場飛機起降。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲隱藏版房型「天際萬豪套房」擁有獨立客廳空間、用餐區、大理石衛浴、起居室與戶外陽台。

為讓星戰迷可一睹彩繪機風采，5月4日星際大戰日當天，將開賣隱藏版房型「天際萬豪套房」，該房型擁有獨立客廳空間、用餐區、大理石衛浴、起居室與戶外陽台，定價57,000元+15.5%，全館僅兩間，此房曾接待NBA傳奇球星「戰神」艾佛森而引發熱議。

▲天際萬豪套房、極致客房皆能清楚欣賞松山機場飛機起降。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲「天際萬豪套房」曾接待NBA傳奇球星「戰神」艾佛森，定價57,000元+15.5%，全館僅兩間。

「星戰日」將於5月4日到來，但因全球唯一全日空R2D2彩繪機塗裝授權即將到期，且可能不會再續約，對此，就有星戰迷們自發性協調全日空調派R2D2彩繪機在5月4日飛抵台北，不只彩繪機，當天松山機場內外會出現許多的星際大戰角色，勾起粉絲滿滿回憶殺。

▲▼全球獨一無二的全日空R2D2彩繪專機。（圖／讀者提供）

▲全球獨一無二的全日空R2D2彩繪專機。（圖／讀者提供）

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