ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中人免費升級鴛鴦雙口味　這一鍋酸菜魚品牌進駐麗寶Outlet

▲這一鍋餐飲集團「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」。（圖／這一鍋提供）

▲這一鍋餐飲集團「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」5月1日正式進駐台中麗寶Outlet Mall。（圖／這一鍋提供）

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團旗下「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，繼於新竹竹北與台北西門町店後，5月1日正式進駐台中麗寶Outlet Mall。開幕當天店內消費，即可免費獲得招牌炸物，5月2日至5月3日追蹤IG並發限動，即享套餐6折優惠，而台中人5月4日至5月12日點用酸菜魚，免費升級鴛鴦雙口味。

▲這一鍋餐飲集團「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」。（圖／這一鍋提供）

▲叁加叁招牌泡椒酸菜魚擁有朝天椒、青花椒、秘製辣油三重辣味。（圖／這一鍋提供）

叁加叁可一次享用招牌泡椒酸菜魚與老火酸白菜魚兩種口味。招牌泡椒酸菜魚擁有朝天椒、青花椒、秘製辣油三重辣味，老火酸白菜魚則是由老火湯底及酸白菜一同熬煮而成，提供不吃辣的另一種選擇。

▲這一鍋餐飲集團「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」。（圖／這一鍋提供）

▲除了酸菜魚的同時，叁加叁還有多款配菜。（圖／這一鍋提供）

除了酸菜魚，叁加叁還有多款配菜，「川味熊貓涼粉」在Q彈的涼粉淋上花生、芝麻與辣油，有著甜辣交融的風味；「蝦蝦被被飯」則是在軟嫩的蒸蛋裡搭配特製蝦醬風味的米飯。「香酥黑糖雲吞」以雲吞皮包裹著黑糖麻糬，並將外層炸至金黃酥脆；「開心芋泥」則是將包著綿密芋頭餡的銀絲卷，先蒸後炸。

慶祝叁加叁台中麗寶店開幕，餐廳也推出多項優惠，5月1日當天來店消費並追蹤Instagram，就送招牌炸物「咔咔蝦餅魚餅」；5月2日至5月3日，只要追蹤Instagram並發佈限時動態，即可享有套餐6折優惠。5月4日至5月12日，只要憑身分證、學生證或工作名片上的縣市為台中市，點選任一口味的酸菜魚時，享免費升級「鴛鴦雙口味」。

▲溜溜酸菜魚專賣店插旗桃園中壢SOGO。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」近年開出的3家店都在高雄，今年首度北上展店，4月12日正式插旗桃園中壢SOGO。溜溜主打酸菜魚，主廚團隊為了使這道料理更符合台灣人的飲食口味，採用了雲林農家自種自醃的酸菜，經過沖洗去鹹後，以豬油拌炒，帶出酸菜的濃厚香氣。此外，還加入了小米泡椒、以及高粱釀造的6%天然醋，以及主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，透過層層工序最後才成就「溜溜」的酸菜湯底。

關鍵字： 美食雲 這一鍋 酸菜魚 叁加叁 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

新竹一日遊！有百坪岩盤浴＆最美書店

新竹一日遊！有百坪岩盤浴＆最美書店

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

全台首間轉生史萊姆主題餐廳開了！

全台首間轉生史萊姆主題餐廳開了！

4大超商「勞動節優惠」一次看！

4大超商「勞動節優惠」一次看！

遊客塞爆　日本人黃金週不去大阪、京都了

遊客塞爆　日本人黃金週不去大阪、京都了

KKday周年慶優惠　日韓機票4999元起

KKday周年慶優惠　日韓機票4999元起

台北水舞秀明開幕！3大觀賞點快卡位

台北水舞秀明開幕！3大觀賞點快卡位

飄香台東60年的經典「榕樹下米苔目」

飄香台東60年的經典「榕樹下米苔目」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團11品牌5月優惠一次看

中壢10處景點「順遊路線」安排！

手搖飲珍奶第2杯半價限時1天喝

日出茶太珍奶買1送1券今天限量搶

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！

老靈魂請留步！紅磚老屋裡吃超強甜點

貢寮「龜仙岩」秘境！翡翠綠海水美呆

城市版「花園咖啡館」在花博！

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

西門町「必吃美食」清單！

熱門行程

最新新聞更多

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

新竹一日遊！有百坪岩盤浴＆最美書店

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

全台首間轉生史萊姆主題餐廳開了！

4大超商「勞動節優惠」一次看！

遊客塞爆　日本人黃金週不去大阪、京都了

KKday周年慶優惠　日韓機票4999元起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366