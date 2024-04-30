台中人免費升級鴛鴦雙口味　這一鍋酸菜魚品牌進駐麗寶Outlet

▲這一鍋餐飲集團「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」5月1日正式進駐台中麗寶Outlet Mall。（圖／這一鍋提供）

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團旗下「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，繼於新竹竹北與台北西門町店後，5月1日正式進駐台中麗寶Outlet Mall。開幕當天店內消費，即可免費獲得招牌炸物，5月2日至5月3日追蹤IG並發限動，即享套餐6折優惠，而台中人5月4日至5月12日點用酸菜魚，免費升級鴛鴦雙口味。

▲叁加叁招牌泡椒酸菜魚擁有朝天椒、青花椒、秘製辣油三重辣味。（圖／這一鍋提供）

叁加叁可一次享用招牌泡椒酸菜魚與老火酸白菜魚兩種口味。招牌泡椒酸菜魚擁有朝天椒、青花椒、秘製辣油三重辣味，老火酸白菜魚則是由老火湯底及酸白菜一同熬煮而成，提供不吃辣的另一種選擇。

▲除了酸菜魚的同時，叁加叁還有多款配菜。（圖／這一鍋提供）

除了酸菜魚，叁加叁還有多款配菜，「川味熊貓涼粉」在Q彈的涼粉淋上花生、芝麻與辣油，有著甜辣交融的風味；「蝦蝦被被飯」則是在軟嫩的蒸蛋裡搭配特製蝦醬風味的米飯。「香酥黑糖雲吞」以雲吞皮包裹著黑糖麻糬，並將外層炸至金黃酥脆；「開心芋泥」則是將包著綿密芋頭餡的銀絲卷，先蒸後炸。

慶祝叁加叁台中麗寶店開幕，餐廳也推出多項優惠，5月1日當天來店消費並追蹤Instagram，就送招牌炸物「咔咔蝦餅魚餅」；5月2日至5月3日，只要追蹤Instagram並發佈限時動態，即可享有套餐6折優惠。5月4日至5月12日，只要憑身分證、學生證或工作名片上的縣市為台中市，點選任一口味的酸菜魚時，享免費升級「鴛鴦雙口味」。

▲溜溜酸菜魚專賣店插旗桃園中壢SOGO。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」近年開出的3家店都在高雄，今年首度北上展店，4月12日正式插旗桃園中壢SOGO。溜溜主打酸菜魚，主廚團隊為了使這道料理更符合台灣人的飲食口味，採用了雲林農家自種自醃的酸菜，經過沖洗去鹹後，以豬油拌炒，帶出酸菜的濃厚香氣。此外，還加入了小米泡椒、以及高粱釀造的6%天然醋，以及主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，透過層層工序最後才成就「溜溜」的酸菜湯底。

