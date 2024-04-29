桃園「Gloria Garage影音展」5／1開跑！美拍場景快看　還送即可拍

▲桃園華泰名品城首度於5/1-6/30舉辦「Gloria Garage影音展」。（圖／華泰名品城提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

桃園華泰名品城首度於5/1-6/30舉辦「Shine Up閃耀季」，將園區內一期地標「Gloria Garage」打造成絢麗奪目、沈浸式的影音互動空間。璀璨閃亮的主題佈景，搭配80-90年代的DV、映像管電視機，把懷舊氛圍拉至滿點，適合母親節帶媽媽去逛街、美拍。

▲近20台的復古電視塔打造沈浸式影音空間，帶大家盡情享受每個感動時刻。

延續先前美式復古風格，加上近期的Y2K風格、AI Yearbook特效洗版社群，華泰名品城將一期廣場改造成互動式展覽和懷舊閃亮的攝影空間，並首次推出「Gloria Garage影音展」，包含絢麗布景、DV＋復古映像管互動攝影，讓大家在這裡盡情做自己，展現Be True Be You的閃耀瞬間。

▲第一區以紅色骨董跑車和浪漫氣球為主體，搭配桃金色系Be True Be You的斗大標語。



「Gloria Garage影音展」四大區塊亮點

第一區：以紅色骨董跑車和浪漫氣球為主體，搭配桃金色系Be True Be You的斗大標語，祝福每位遊客都能展現獨有魅力，一路璀璨綻放，駛向人生新篇章。

▲寶石皇冠還有各種閃耀道具可以免費借用，拍出華麗美照。

第二區：復古舞台區佈置上Disco ball、閃亮雨絲條，還能戴上寶石皇冠、各式公主風配件，變身成閃耀的大明星。

第三區：畢業生拍攝區內，備有學士帽、學士服、以及各種歡慶畢業的手舉牌。無論你處於人生哪個階段的「畢業」，都能在此紀錄下重要的轉捩點。





▲影像會透過DV攝影機投放到電視畫面中，把懷舊閃耀氛圍拉至滿點。

第四區：以復古電視塔為主角，分別由20台映像管電視、DV環繞堆疊而成。電視內的影像以Oddly Satisfying Video為製作概念，播放著各年齡層民眾，在華泰場域逛遊的各種行為和感受。希望能透過影像、聲音的ASMR，帶大家一秒入戲，沈浸在愉悅和滿足的氛圍中。

▲全家大小來復古舞台區盡情擺拍。



而透過架設於電視機上方的DV攝影機，可以隨心所欲選擇場內道具，於不同佈景前盡情擺拍。影像更會同步投放至電視機中，目眩神迷的場景，不需濾鏡就很夢幻，帶給大家前所未有的視聽饗宴。

▲凡在拍攝前3天填妥「Shine & Snap」線上登記表單，即有機會獲得限量「即可拍相機」一台。



同時，加碼舉辦「Shine & Snap」活動。5/1-6/30期間，只要在拍攝前3天填妥線上登記表單，收到申請許可信後，即可至「一期客服中心」領取拍攝證，同時免費獲得限量「即可拍相機」一台，活動期間每組拍攝團隊限兌換乙次，數量有限、換完為止。

另外，桃園大江購物中心佈置最新打卡點「幸運冰果城」，三層樓高的巨型刨冰機、賓果遊戲機台矗立一樓中庭，童趣又壯觀，給人一秒消暑的沁涼氣息，全區將展示至10月中旬，逛街時別忘了留下合影。