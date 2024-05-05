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人氣檸檬塔開實體店了！降臨台中勤美草悟道　餐廳空間宛如藝文畫廊

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

台中網路直購甜點品牌《creammm.t》開實體店了！除了有招牌檸檬塔外，還打造法式盤餐和限定冰淇淋，甜點狂人必須訪！

擄獲許多甜點胃的花型檸檬塔創始店《creammm.t》，這回正式開設實體甜點店，地點就在台中勤美草悟道，首家品牌甜點餐廳更宛如藝文畫廊。

《creammm.t》實體店絕美空間

承襲品牌「藝術、原創、分享」的品牌哲學，《creammm.t》首家實體店以大面積的品牌經典柔和綠作為識別，店內藉由長虹玻璃的獨有質感，搭配靜謐的不飽和色調，營造暖心、通透又保有隱密性的用餐環境，主廚Hannes還特別獻上自己私藏已久、旅居英國家人親手繪製的巨幅畫作，迎接來店的每一位顧客。

《creammm.t》實體店將人氣甜品重新打造成法式盤餐

在《creammm.t》實體美村店，主廚Hannes將三款人氣甜點：家常檸檬塔、栗子千層派與風味生巧塔日曬，搭配人氣柯亞果醬變奏重組為三款法式盤餐，現場除了可享用到creammm.t最自豪的司康午茶組，還可搭配löwfun裸放茶旅的精選茶品、三款美村店限定的茶風味冰淇淋，此外，每日現場限量供應7入家常檸檬塔、4入司康、蝴蝶酥、栗子千層派、生巧克力塔等甜點禮盒。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字： 美麗佳人 檸檬塔 美食

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