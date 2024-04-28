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陸客錢潮來了！旅遊作家：馬祖觀光有望「恢復飽和」

▲▼西莒菜埔澳地質公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大陸宣布開放恢復福建居民到馬祖旅遊，旅遊作家表示，有望幫助馬祖當地業者；此圖為馬祖西莒菜埔澳地質公園04據點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周姈姈／台北報導

大陸宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，對此，旅遊作家表示，馬祖的旅遊市場其實還沒飽和，加上疫情解封後大部分民眾都想出國，因此現在大陸開放福建居民到馬祖旅遊，有望幫助馬祖當地業者。

國民黨團總召傅崐萁今（28）早率團拜會大陸文旅部，大陸文旅部副部長饒權今早在與傅崐萁一行會面時宣布，為進一步加強兩岸旅遊業界聯繫與互動，率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

針對大陸開放福建居民到馬祖旅遊一事，ETtoday特別訪問對於當地觀光產業熟悉的旅遊作家，該旅遊作家表示，馬祖的旅遊市場其實還沒飽和，一直以來旅遊人數都不多，只有在疫情期間才會有類出國的感覺，所以當時才會有蠻高的造訪人次紀錄，而解封後大部分民眾都想出國，因此馬祖現在的觀光人潮恢復到疫情前一般水平，那現在大陸開放福建居民到馬祖旅遊，有望幫助馬祖當地業者。

▲▼西莒菜埔澳地質公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅遊作家也指出，「若大陸願意開放更多地區的居民來馬祖旅遊，當地業者應該也會蠻歡迎的」；此圖為馬祖西莒菜埔澳地質公園。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，旅遊作家也指出，「除了福建，若大陸願意開放更多地區的居民來馬祖旅遊，我想馬祖當地業者應該也會滿歡迎的」。

關鍵字： 兩岸旅遊 大陸 馬祖 福建 平潭 馬祖觀光 馬祖旅遊

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