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Vivid Sydney點亮你的澳洲精彩假期

文／七逗旅遊網　圖／新南威爾士州旅遊局、華航、Shutterstock

繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）是南半球領先的多元形式藝術節，今年5/24–6/15期間，將為旅客帶來連續23晚的精彩展演。在這場完美融合燈光、音樂、創意及美食的活動體驗中，就連雪梨歌劇院、雪梨塔，也都成為演出的一部分，趁這時候來雪梨，白天逛景點、晚上瘋慶典，從早玩到晚，越夜越美麗。

▲▼Vivid Sydney點亮你的澳洲精彩假期。（圖／業者提供）

▲今年Vivid Sydney將在雪梨塔投射長達40公里的鐳射光束。（圖／shutterstock）

2024繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）活動場地分布雪梨各處，環形碼頭（Circular Quay）、雪梨歌劇院（Sydney Opera House）、岩石區（The Rocks）、達令港（Darling Harbour）、和雪梨皇家植物園（Royal Botanic Garden Sydney）等知名景點都能看到創意的裝置藝術、燈光秀或音樂演出。

▲▼Vivid Sydney點亮你的澳洲精彩假期。（圖／業者提供）

▲藍山國家公園欣賞壯麗的三姐妹峰。（圖／shutterstock）

晚上體驗Vivid Sydney，白天可到臨近雪梨的藍山（Blue Mountains）郊遊。藍山因為大片桉樹林形成天然藍色山巒，是個古老且迷人的雨林山城。在卡頓巴(katoomba)的回聲角(Echo Point)瞭望台，可以欣賞三姊妹峰(Three Sisters)壯麗岩層，還有多條步道可以散步欣賞群巒疊翠和崎嶇懸崖、探索這古老原民遺址。

▲▼Vivid Sydney點亮你的澳洲精彩假期。（圖／業者提供）

▲獵人谷是澳洲最古老的葡萄酒產區。（圖／shutterstock）

擁有濃郁卻平易近人口感的澳洲葡萄酒令人陶醉！推薦你前往澳洲最古老的葡萄酒產區、也是世界著名美食勝地——獵人谷（Hunter Valley），享受美酒佳餚，在秀麗的農場風光環境裡，度過充滿樂趣的優閒時光。

▲▼Vivid Sydney點亮你的澳洲精彩假期。（圖／業者提供）

▲史蒂芬斯港區的海岸沙丘，暢玩沙上滑板。（圖／新南威爾士州旅遊局）

新南威爾士州充滿活力，尤其是史蒂芬斯港（Port Stephens）不僅擁有美麗海灘，可暢玩潛水、浮潛、滑浪等水上活動，高聳的Stockton沙丘更是騎四輪電單車、滑板和騎馬的好地方。另外，也可以參加遊船之旅出海觀賞可愛的海豚喔！

▲▼Vivid Sydney點亮你的澳洲精彩假期。（圖／業者提供）

▲華航雪梨每週6班、最低85折起。（圖／華航）

華航布局南半球航線始終領先全市場，其中台北-雪梨航線更是獨家直飛，每週6班，最低85折起，為旅客前往雪梨、新州提供更多的選擇以及更好的旅行體驗。

詳見：
華航Vivid Sydney活動網站
https://pse.is/5tguqw

 
關鍵字： VividSydney 雪梨 燈光音樂節 藝術節 澳洲 新南威爾士州旅遊局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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