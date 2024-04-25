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今夏「2郵輪停基隆」早鳥優惠一次看！還能海上賞澎湖花火節

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲「名勝世界壹號」今夏回歸，5月底前享每房最高省1萬元早鳥優惠。（圖／名勝世界郵輪提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

搭郵輪免收行李換飯店，吃喝玩樂全包，是懶人旅行首選之ㄧ。「名勝世界壹號」今夏回歸，5月底前享每房最高省1萬元早鳥優惠；而雄獅旅遊獨包的「挪威奮進號」，將於6月5日首航，直抵澎湖，在郵輪上欣賞一年一度澎湖國際花火節。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲名勝世界郵輪(Resorts World One)自7月12日至8月27日以基隆、高雄雙母港運營。

名勝世界壹號(Resorts World One)自7月12日至8月27日以基隆、高雄雙母港運營，共安排14趟次前往日本九州和沖繩。其中，基隆港周日出發，6天5晚的航次，一次暢玩九州、沖繩共3個城市，每房最高省1萬元，同艙房入住第3、第4人最低只要2,900元，若4人同行玩6天，最低一人14,900元起，每航次限量50間，早鳥優惠只賣到5月底。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲搭郵輪徜徉那霸湛藍的海天一色。

基隆港出發還有周五出發的3天2夜行程，周六停靠宮古島、石垣島、那霸等目的地，周日中午回到基隆港，上班族免請假就能搭郵輪放鬆。住南部的民眾，可選高雄出發的3天2晚或5天4晚的沖繩航次，徜徉那霸、石垣島、宮古島湛藍海景，早鳥優惠每艙房折6,000元。值得一提的是，艙房四種房型中，露台家庭房以沙發床供第3、4人入住，跟市場提供上下舖不一樣。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲艙房四種房型中，露台家庭房以沙發床供第3、4人入住，跟市場提供上下舖不一樣。

另外，雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，從6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次航程，同時配合澎湖花火節，於6月5日、10日、28日規劃限定航次，讓旅客可以從海上欣賞燦爛煙火在眼前綻放。即日起再推限時優惠，凡預訂6月10日出發「石垣島、澎湖5日」，以及14日出發「那霸、石垣島5日」航次之陽台艙，每房加碼送100美元（折合新台幣約3,259元）船上消費金。

▲雄獅旅遊獨家引進「挪威奮進號Norwegian Spirit」，於2024年以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼雄獅旅遊獨家引進「挪威奮進號Norwegian Spirit」，於2024年以基隆、高雄雙母港，推出32趟次航程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊獨家引進「挪威奮進號Norwegian Spirit」，於2024年以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程。（圖／雄獅旅遊提供）

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 高雄旅遊 名勝世界郵輪 名勝世界壹號 挪威奮進號

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