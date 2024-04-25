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韓式炸雞「本村」6月登台　首家門市落腳微風台北車站

▲紐約最好吃韓式炸雞「本村」6月登台。（圖／取自Bonchon Chicken本村韓式炸雞臉書粉專）

▲紐約最好吃韓式炸雞「本村」6月登台。（圖／取自Bonchon Chicken本村韓式炸雞臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

又一家韓式炸雞即將登台！發源自韓國釜山、有紐約最好吃炸雞之稱的「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」，確定被引進台灣，首家門市落腳微風台北車站2樓，預計6月開幕。

發源自韓國釜山的本村炸雞，其韓文意思代表著「我的故鄉」，在全球超過400家門市，美國與東南亞都有分店，曾被美國媒體評選為「紐約最好吃炸雞」，該品牌不僅提供特色口味，還融入多元化的韓式餐點。

引進本村炸雞的台灣好食餐飲集團，今日將之前經營的拉拉熊咖啡廳臉書粉專名稱，改成Bonchon Chicken 本村韓式炸雞，讓粉絲一度疑惑，而小編也回答說「這是由同個集團經營，將為消費日帶來全新的美味韓式風味。希望能繼續支持我們。」該集團也表示，台灣首店落腳微風台北車站2樓，預計6月開幕。

▲千頌伊最愛的「BHC炸雞」6月登台。（圖／取自BHC臉書）

另外，2013年知名韓劇《來自星星的你》，引爆台人吃炸雞配啤酒的熱潮，其中千頌伊在該劇中所吃的韓國炸雞品牌「BHC炸雞」，也將由橘焱胡同代理引進台灣，第1家分店將於6月開幕，接下來也會前往台中及高雄展店，預計3年內開出10家門市。

關鍵字： 美食雲 紐約最好吃韓式炸雞 本村炸雞 Bonchon Chicken 本村韓式炸雞

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