牛奶霜淇淋買一送一連推3天！壽司郎特大日本貝柱限時優惠80元

▲壽司郎牛奶霜淇淋買一送一連推3天。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

天氣悶熱吃冰最清涼！壽司郎即日起至4月26日推出快閃優惠，北海道牛奶霜淇淋買一送一，而特大日本產貝柱特價80元，售完為止。另外，桃園八德置地店將於4月30日開幕，5月6日前於結帳時出示FB按讚畫面，消費滿300元折價40元。

壽司郎今日下午在官方臉書宣布推出快閃優惠，即日起至4月26日的11：00~17：00，北海道牛奶霜淇淋買一送一，而特大日本產貝柱特價80元（原價120元），數量有限售完為止。消費滿350元送萌抱壽司磁鐵memo夾，滿700元送2個，依此類推，數量有限送完為止。

▲壽司郎即日起至5月12日也有「大飽口福」活動，特選人氣海味及季節食材。（圖／壽司郎提供）

壽司郎即日起至5月12日也有「大飽口福」活動，特選人氣海味及季節食材，包括有一口滿足松葉蟹海苔包、豐盛鮭魚卵海苔包、豐盛甜蝦、鮪魚3貫、麻辣3貫、醬烤峨螺貝、蒜片洋蔥美乃滋鰹魚、酥炸竹筴魚、特大蟹味棒天婦羅、雙倍豆皮烏龍麵、巧克力卡達甜蜜雙拼。

▲豐盛甜蝦。（圖／壽司郎提供）

壽司郎桃園八德置地店將於4月30日開幕，同時也推出雙重優惠，5月6日前於結帳時出示FB按讚畫面，消費滿300元折價40元；4月30日起，單筆消費滿300元以上，再送紀念限定款資料夾一個，單筆消費滿600元可得2個。

▲在高雄已經有6間分店的藏壽司，將再開出「楠梓藍田路店」。

另外，在高雄已經有6間分店的藏壽司，將再開出「楠梓藍田路店」，目前正在積極召募員工中，這也是繼全球旗艦店之後，高雄地區第二家土藏造型街邊店。

