此生必去！紐西蘭皇后鎮「絕美湖景飯店」開箱　根本睡在仙境裡

▲「The Rees Hotel」是紐西蘭皇后鎮最美的五星湖景飯店，位置正對瓦卡蒂普湖，隨時都能欣賞仙境般的湖景。（圖／翻攝自The Rees Hotel官網）



記者周姈姈／紐西蘭報導

位於紐西蘭南島的皇后鎮，是南島的渡假勝地，整個小鎮正對紐西蘭第3大湖「瓦卡蒂普湖」，四周環山，湖光山色變化萬千，不管何時來，都能欣賞宛如仙境般的風景，而來到皇后鎮，一定要在超美五星湖景飯店待幾天，讓自己完全沉浸在瓦卡蒂普湖的美之中，絕對會成為這輩子最難忘的旅遊回憶。

The Rees Hotel是紐西蘭皇后鎮（Queenstown）非常受歡迎的五星級湖景飯店，建立於2009年，座落瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）岸邊，瓦卡蒂普湖是紐西蘭第3大湖，從空中看湖呈現閃電形狀，但也有人說瓦卡蒂普湖的形狀就像是一個在睡覺的嬰兒，而位於湖邊的The Rees Hotel，也絕對能讓你睡得像嬰兒一樣香甜。

▲紐西蘭第3大湖「瓦卡蒂普湖」（Lake Wakatipu），形狀如閃電，但也有人說很像睡覺的嬰兒。（圖／Tourism New Zealand`s Visual Library提供）



▲The Rees Hotel正對瓦卡蒂普湖，四周環繞大自然，完全就是靜謐又私密的渡假天堂。（圖／翻攝自The Rees Hotel官網）

The Rees Hotel正對瓦卡蒂普湖，整個飯店區域環繞大自然，提供旅客靜謐又私密的渡假空間，且飯店的名字也別具意義，取自皇后鎮開拓者William Gilbert Rees的「Rees」，以此紀念William Gilbert Rees的偉大，若不是他，現在也不會有如此令人著迷的皇后鎮。

▲The Rees Hotel用來紀念皇后鎮開拓者William Gilbert Rees，飯店大廳還設有William Gilbert Rees的銅像。（圖／翻攝自The Rees Hotel官網）



▲飯店大廳設有咖啡廳與酒吧，旅客能坐在這裡賞整片湖景好好放鬆。（圖／記者周姈姈攝）

The Rees Hotel全館共有145間房，幾乎每個房型都擁有絕妙的瓦卡蒂普湖視野，房型主要為一般客房、公寓式套房，其中，公寓式套房又可選1～3間臥室，記者實際入住體驗的是「湖景公寓式套房－1臥室」（Lake View One Bedroom Apartment），18坪的大空間規劃1間臥室、湖景大陽台、餐桌、廚房、客廳、浴室，由於秋冬氣溫比較低，因此客廳還設有壁爐、臥室也有電暖器，非常暖心，讓人一進房裡就完全不想出門了。

▲此為「湖景公寓式套房－1臥室」，瓦卡蒂普湖就在床邊。（圖／記者周姈姈攝）



▲從臥室或客廳都可以連通至陽台，整片超美湖景就在眼前。（圖／記者周姈姈攝）

▲客廳有大沙發、電視、壁爐，讓人只想無止盡耍懶。（圖／記者周姈姈攝）

▲餐桌就在客廳旁。（圖／記者周姈姈攝）

▲廚房用具超齊全，鍋碗瓢盆通通都有，且櫃子打開還備有洗衣粉、洗衣機、烘乾機與熨斗。（圖／記者周姈姈攝）

夜幕降臨，The Rees Hotel提供獨特的夜床服務，工作人員除了會進房裡調整燈光、整理床舖之外，還會在床邊放睡前小點心，讓房客在進入夢鄉前可以先吃甜甜，接著就能一覺好夢到天亮。

▲記者拿到的睡前小點心是巧克力。（圖／記者周姈姈攝）



早餐一樣能邊賞湖景邊吃，餐點以西式為主，有烤麵包、水果優格、生菜沙拉、培根、炒蛋等，還能點歐姆蛋，飲料則有果汁、美式，這些皆能免費享用，若想喝拿鐵則需額外付費；另外，飯店內也有屢獲大獎的餐廳「True South Dining Room」，提供精緻的晚餐及品酒，大廳咖啡廳與酒吧也有販售各式飲品、調酒、餐點。

▲早餐為自助式，主要提供西式餐點，建議可以早點去用餐，這樣就有機會坐到湖景第一排座位。（圖／記者周姈姈攝）



▲早餐除了可以無限享用現烤麵包、水果優格、生菜沙拉之外，還能免費點歐姆蛋，拿鐵則需額外付費。（圖／記者周姈姈攝）



另外，紐西蘭有超酷的「噴氣式快艇」接駁，入住The Rees Hotel就能體驗！「Kjet」是皇后鎮機場周邊唯一的噴氣式快艇店家，只要欲前往的飯店有碼頭，Kjet都能載旅客抵達，船票包含從機場到快艇碼頭的計程車以及專車運送行李至入住的酒店。

▲在紐西蘭還可以體驗超酷噴氣式快艇「Kjet」，只要欲前往的飯店有碼頭，就能搭乘噴氣式快艇抵達。（圖／記者周姈姈攝）

▲搭乘噴氣式快艇之前，工作人員會幫忙旅客穿好救生衣，若會冷或怕被湖水濺濕，工作人員也會貼心提供長版防水外套。（圖／記者周姈姈攝）

搭乘噴氣式快艇徜徉在瓦卡蒂普湖上，沿途都能收藏絕美的湖景、山景，記者來到皇后鎮的時間是4月，正是紐西蘭的秋天，放眼望去是一片金黃秋色，是非常難忘又療癒的接駁體驗，推薦大家下次到皇后鎮可以試試。

▲搭乘噴氣式快艇徜徉瓦卡蒂普湖，沿途能欣賞絕美湖景、山景。（圖／記者周姈姈攝）

▲記者來到皇后鎮時間是4月，正好是秋天，整個皇后鎮染上一片金黃。（圖／記者周姈姈攝）