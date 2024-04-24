美國早鳥行程下殺56折「再抽赴美機票」　4航空今夏搶攻西雅圖

▲赴美旅遊在2023年奪下台灣長程線旅遊第一名。（圖／KKday提供）

記者蔡玟君／綜合報導

每到暑假，就是長線旅遊的好時機！旅遊體驗電商平台KKday就推出美國在地行程56折優惠，從紐約市區或機場出發，玩華盛頓、紐約、尼加拉瀑布5天4夜。同時即日起至6月14日為止，於KKday指定活動頁下單，不限金額，就有機會抽中「星宇航空西雅圖單人經濟艙來回機票」。

根據KKday的數據指出，2023年熱門海外旅遊市場，除了位於亞洲地區的日本、韓國、泰國外，美國拿下長線旅遊第一名的寶座，顯示旅客對於前往美國旅遊的喜好度和需求越來越高，主要旺季落在7、8月份，最受歡迎的城市前5名為洛杉磯、拉斯維加斯、紐約、奧蘭多、舊金山。

▲優勝美地。（圖／KKday提供）

而今年西雅圖聲勢大好，看好即將到來的暑期旅遊商機，KKday攜手美國國家旅遊局Brand USA 精選北美地區人氣城市，推薦當地深度旅遊體驗商品。此外，KKday針對長線旅遊體驗於即日起至6月30日為止推超早鳥優惠，買指定美國商品滿2000元折200元，買指定美國運動賽事門票，即享95折優惠，優惠行程更56折起。

▲達美航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

這個夏天美國最大亮點就是4航空搶攻西雅圖市場，達美航空將於6月7日重返台灣市場，開闢「台北－西雅圖」直飛航線，且天天都有航班，加上達美航空於美國綿密航網，方便旅客串接前往美國各大城市。

▲長榮航空。（圖／長榮）

長榮航空原本就有「台北－西雅圖」航線，隨著3家航空將陸續開航，長榮航空宣布從6月25日起從天天飛增為每周10個來往航班，提供旅客更多航班選擇。

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

中華航空則於7月14日開飛「台北－西雅圖」航線，以空中巴士A350-900執飛、提供每周5班服務，規劃台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市飛行服務。

▲星宇航空。（圖／星宇航空）

星宇航空則宣布8月16日開飛「台北－西雅圖」航線，為佈局北美航網的第3個航點，正式串連北美西部3大城市，並以A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周3班。