桃園神社「鯉魚流光祭り」免費拍！五彩旗幟超童趣　還能DIY手鞠球

▲桃園神社「鯉魚流光祭り」即日起展至9/1。（圖／桃園神社提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園神社文化園區換上新造景！即日起至9/1展出「鯉魚流光祭り」，有3公尺長的巨型鯉魚旗海，以及五顏六色的旗幟懸掛園區，以此來迎接5/5日本的男孩節盛會，還能買到相關擺飾，不用出國，也能感受別具特色的日式氛圍。

▲「鯉魚流光祭り」在園區各處掛起許多鯉魚旗，為神社增添了濃厚的童趣感。



「鯉魚流光祭り」在園區各處掛起許多鯉魚旗，為神社增添了濃厚的童趣感，除了園區布展藝術外，御祈禱頒布所推出多款期間限定且限量供應的鯉魚旗擺飾，價格從60元至220元不等。同時，每周六日均有常態性神社小市集，能巡遊在琳瑯滿目的攤位中挑選禮物。

▲井上豆花旁的「親子鯉魚織夢牆」。

園區將開設「神社小講堂」，讓旅客深入了解神社的歷史文化，手作活動則包含「鯉魚和菓子手製體驗」，以及「親製日式手鞠球」活動，可以體驗日本傳統的手工藝，或者探索「神話之門」，解析神社空間的變奏與結構；「繽彩之風：膠彩扇藝體驗」感受夏日傳統扇藝的魅力。





▲▼手作活動包含「鯉魚和菓子手製體驗」（上），以及「親製日式手鞠球」（下）等活動。

每年5/5是日本古代男孩節，而男孩節最具代表性的標誌就是鯉魚旗。這些五顏六色的旗幟源自於古老的傳說，相傳鯉魚是一種勇敢和堅韌的動物，在激流中奮力向上，最終躍過龍門成為龍的故事。因此，人們將鯉魚視為象徵著男孩們勇敢、堅強和成長的象徵，希望他們能克服困難，勇敢迎接未來的挑戰，適合親子一同前來，共度美好的仲夏時光。

▲桃園神社鯉魚流光祭り造景之ㄧ「童趣龍門魚躍」。



桃園神社文化園區 / 桃園神社_昭和拾參

開放時間：周二至日（含國定假日）09:00-18:00

※6/10因遇國定假日為正常營業，休園時間延後至6/11

地點：桃園市桃園區成功路三段200號