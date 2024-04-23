阿里山最新「栩悅號」開訂！有360度瞭望席　車廂、遊程亮點搶先看

▲「栩悅號Vivid Express」內裝以大片窗景融入自然景色。（圖／雄獅旅遊提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

阿里山又有新玩法！全台首輛生態列車「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，360度環繞「透明駕駛室」、內裝以大片窗景融入自然景色、半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」都是亮點，二日遊住新飯店只要6,999元起，即日起開放預訂。

▲雄獅旅遊及自然保育署林鐵處今（23日）舉辦記者會，宣布共同打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」。



雄獅旅遊及自然保育署林鐵處今（23日）舉辦記者會，宣布共同打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」，由舊車廂重新彩繪改裝，為台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，從五感體驗、高規格導覽及全新獨家路線，以及車內餐飲、紀念車票、在地特色伴手禮，讓旅客深度感受阿里山森林之美，還可入住4月甫開幕的「嘉義福容voco酒店」，二日遊6,999元起。

▲▼栩悅號行駛嘉義站至奮起湖站；首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，內裝也主打大片窗景結合天然景色。



栩悅號為生態導覽型態觀光列車，外觀以稱號「阿里山迎賓鳥」的「栗背林鴝」為概念彩繪而成，藍白色為基底，再用黃橘色點綴，色系低調帶有一抹活潑；獨家特色中，除首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，內裝也主打大片窗景結合天然景色，搭配台灣火車當中首度配有八聲道環繞音響配置，可以透過聽覺完美體驗森林之聲；至於5節車廂共計60個席次，分為可供家庭、團體旅客使用的半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」，能以不同角度收進自然風光。

▲栩悅號具有可供家庭、團體旅客使用的半隱私包廂席，獨立座位深受喜愛。



此外，栩悅號還設計視、聽、嗅、味、觸的五感體驗，包括全程使用導覽耳機，比照VIP規格採小團制，每節車廂皆配有一位專業導覽人員講解阿里山生態，包含介紹林鐵獨具一格的之字型、螺旋形工法等；餐飲由薰衣草森林選用櫻花、刺蔥、山葵等在地食材，推出「山林限定饗食」，以及微熱山丘客製獨家造型餅乾，打造全台海拔最高的主題式下午茶；車內選用代表阿里山的「高山茶」及嘉義縣花「玉蘭花」為概念打造專屬香氛，營造自然清新氛圍。

▲阿里山鐵路是世界上稀有的旅遊資源，雄獅規劃栩悅號不同路線陸續上線運營，希望讓林鐵有更多元化的發展，推動台灣鐵道觀光走向國際。



雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，阿里山鐵路是世界上稀有的旅遊資源，因此在林鐵全線通車前夕，規劃栩悅號不同路線陸續上線運營，希望讓林鐵有更多元化的發展，推動台灣鐵道觀光走向國際；待全線通車後，栩悅號將進一步推出阿里山開往二萬坪的「獨家路線」，可欣賞雲海及晚霞乍現。

▲交力坪站充滿懷舊復古氛圍，站體旁的木造「日式柑仔店」欣茂商店，祖孫三代傳承超過百年。



雄獅旅遊表示，栩悅號套裝行程包含營運初期預計停靠導覽梨園寮、交力坪、樟腦寮、竹崎等特色車站。其中，交力坪站充滿懷舊復古氛圍，站體旁的木造「日式柑仔店」欣茂商店，祖孫三代傳承超過百年；梨園寮站則是遺世獨立的無人車站，一旁的二十號隧道，每年5至6月螢火蟲會在隧道口聚集，空靈場景被譽為「螢河鐵道」祕境。

▲「栩悅號Vivid Express」團體遊程依據四季特色設計規劃，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。



雄獅旅遊「栩悅號Vivid Express」團體遊程依據四季特色設計規劃，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。山線深入阿里山，走訪特色小站、山美與樂野等鄒族部落；或搭配故宮南院及糖鐵等市區景點，來場文青小旅行，除了可體驗森林鐵路，海線也前往布袋、東石漁港品嘗海鮮，以及到鰲鼓濕地觀賞生態，二日遊最低價5,499元起。雄獅更獨家規畫環島鐵道5日遊程，搭乘栩悅號之外，還能搭乘藍皮解憂號、糖鐵、高雄輕軌，以及高鐵、台鐵EMU3000，一次滿足搭乘六大列車的願望。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，相關遊程今開放預訂。



阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)日前宣布，林鐵列車栩悅號、福森號以公開標租後，委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。今（23日）栩悅號套裝服務先亮相，行駛嘉義站至奮起湖站；福森號預計6、7月加入營運，在7月阿里山全線通車時，兩組列車可提供國內外遊客更細膩、多元的山林體驗。