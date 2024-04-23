ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

阿里山最新「栩悅號」開訂！有360度瞭望席　車廂、遊程亮點搶先看

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「栩悅號Vivid Express」內裝以大片窗景融入自然景色。（圖／雄獅旅遊提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

阿里山又有新玩法！全台首輛生態列車「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，360度環繞「透明駕駛室」、內裝以大片窗景融入自然景色、半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」都是亮點，二日遊住新飯店只要6,999元起，即日起開放預訂。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊及自然保育署林鐵處今（23日）舉辦記者會，宣布共同打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」。

雄獅旅遊及自然保育署林鐵處今（23日）舉辦記者會，宣布共同打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」，由舊車廂重新彩繪改裝，為台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，從五感體驗、高規格導覽及全新獨家路線，以及車內餐飲、紀念車票、在地特色伴手禮，讓旅客深度感受阿里山森林之美，還可入住4月甫開幕的「嘉義福容voco酒店」，二日遊6,999元起。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼栩悅號行駛嘉義站至奮起湖站；首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，內裝也主打大片窗景結合天然景色。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

栩悅號為生態導覽型態觀光列車，外觀以稱號「阿里山迎賓鳥」的「栗背林鴝」為概念彩繪而成，藍白色為基底，再用黃橘色點綴，色系低調帶有一抹活潑；獨家特色中，除首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，內裝也主打大片窗景結合天然景色，搭配台灣火車當中首度配有八聲道環繞音響配置，可以透過聽覺完美體驗森林之聲；至於5節車廂共計60個席次，分為可供家庭、團體旅客使用的半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」，能以不同角度收進自然風光。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲栩悅號具有可供家庭、團體旅客使用的半隱私包廂席，獨立座位深受喜愛。

此外，栩悅號還設計視、聽、嗅、味、觸的五感體驗，包括全程使用導覽耳機，比照VIP規格採小團制，每節車廂皆配有一位專業導覽人員講解阿里山生態，包含介紹林鐵獨具一格的之字型、螺旋形工法等；餐飲由薰衣草森林選用櫻花、刺蔥、山葵等在地食材，推出「山林限定饗食」，以及微熱山丘客製獨家造型餅乾，打造全台海拔最高的主題式下午茶；車內選用代表阿里山的「高山茶」及嘉義縣花「玉蘭花」為概念打造專屬香氛，營造自然清新氛圍。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲阿里山鐵路是世界上稀有的旅遊資源，雄獅規劃栩悅號不同路線陸續上線運營，希望讓林鐵有更多元化的發展，推動台灣鐵道觀光走向國際。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，阿里山鐵路是世界上稀有的旅遊資源，因此在林鐵全線通車前夕，規劃栩悅號不同路線陸續上線運營，希望讓林鐵有更多元化的發展，推動台灣鐵道觀光走向國際；待全線通車後，栩悅號將進一步推出阿里山開往二萬坪的「獨家路線」，可欣賞雲海及晚霞乍現。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲交力坪站充滿懷舊復古氛圍，站體旁的木造「日式柑仔店」欣茂商店，祖孫三代傳承超過百年。

雄獅旅遊表示，栩悅號套裝行程包含營運初期預計停靠導覽梨園寮、交力坪、樟腦寮、竹崎等特色車站。其中，交力坪站充滿懷舊復古氛圍，站體旁的木造「日式柑仔店」欣茂商店，祖孫三代傳承超過百年；梨園寮站則是遺世獨立的無人車站，一旁的二十號隧道，每年5至6月螢火蟲會在隧道口聚集，空靈場景被譽為「螢河鐵道」祕境。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「栩悅號Vivid Express」團體遊程依據四季特色設計規劃，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。

雄獅旅遊「栩悅號Vivid Express」團體遊程依據四季特色設計規劃，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。山線深入阿里山，走訪特色小站、山美與樂野等鄒族部落；或搭配故宮南院及糖鐵等市區景點，來場文青小旅行，除了可體驗森林鐵路，海線也前往布袋、東石漁港品嘗海鮮，以及到鰲鼓濕地觀賞生態，二日遊最低價5,499元起。雄獅更獨家規畫環島鐵道5日遊程，搭乘栩悅號之外，還能搭乘藍皮解憂號、糖鐵、高雄輕軌，以及高鐵、台鐵EMU3000，一次滿足搭乘六大列車的願望。

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，今開放預訂。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「栩悅號Vivid Express」將於5月24日正式啟航，相關遊程今開放預訂。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)日前宣布，林鐵列車栩悅號、福森號以公開標租後，委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。今（23日）栩悅號套裝服務先亮相，行駛嘉義站至奮起湖站；福森號預計6、7月加入營運，在7月阿里山全線通車時，兩組列車可提供國內外遊客更細膩、多元的山林體驗。

關鍵字： 嘉義旅遊 台灣特色 栩悅號Vivid Express 鐵道旅遊 雄獅旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

城市版「花園咖啡館」在花博！

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

郭董欽點「百年油飯」網稱台北最強

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366