紐西蘭新玩法、必吃餐廳！搭火車穿越南阿爾卑斯山　還要在海邊品酒

▲紐西蘭觀光局毛利文化顧問經理Karl Burrows分享最新2個玩法以及1間新餐廳，其中，此生一定要體驗搭火車玩紐西蘭，此圖路線為The Northern Explorer。（圖／翻攝自100%PURE NEW ZEALAND）



記者周姈姈／台北報導

位於南半球的紐西蘭，是世界第6大島嶼國家，主要分為北島與南島，皆擁有非常豐富且純淨無污染的自然景觀，因此紐西蘭又有「活的自然地理教室」美名，而來到紐西蘭，除了一定要朝聖冰河地形、火山地熱景觀以及觀星之外，紐西蘭觀光局毛利文化顧問經理Karl Burrows也不藏私分享現在紐西蘭最新的2種玩法與1間新餐廳。

紐西蘭觀光局毛利文化顧問經理Karl Burrows就推薦「火車之旅Train travel in NZ」，他說，通常旅客來到紐西蘭不太會選擇火車之旅，但搭火車沿途能欣賞的風景真的非常美、非常值得一看，且紐西蘭火車之旅也被紐約時報評選為2024前4大必玩行程，共有3條最熱門的火車路線。

▲此圖路線為「The TranzAlpine」，將從南島穿越到南阿爾卑斯山，沿途能看見超夢幻雪景。（圖／翻攝自100%PURE NEW ZEALAND）

這3條火車路線分別為「The Northern Explorer」，搭火車穿梭在北島奧克蘭與惠靈頓之間，共12個小時，沿途可見火山峰、國家公園等壯麗景緻；「The Coastal Pacific」將在南島東海岸渡過最浪漫的6小時，一邊能看見凱庫拉山脈，另一邊則是超級夢幻的藍色太平洋；「The TranzAlpine」被公認為世界上最厲害的火車旅行之一，5小時的旅程將從南島海岸穿越到南阿爾卑斯山。

另一個最新玩法為「奧克蘭渡輪葡萄酒莊之旅Ferry to Auckland vineyard」，從奧克蘭搭渡輪前往位於懷赫科島的Man O' War葡萄酒莊，在這裡能享受獨特的品酒體驗以及餐點；最後則是新餐廳「Metita」，近日新開幕，地點就在南半球最高的建築「天空塔」之中，主要提供太平洋風味美食，分為午餐、晚餐以及酒吧。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲從奧克蘭搭渡輪前往位於懷赫科島的Man O' War葡萄酒莊，在這裡能一邊品酒一邊眺望藍海。（圖／翻攝自100%PURE NEW ZEALAND）

▲▼紐西蘭最新餐廳Metita近日新開幕，主要提供太平洋風味料理。（圖／翻攝自Metita臉書專頁）