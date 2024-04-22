6／16壽星看過來！住福容飯店1人只要616元　六福莊下殺3.9折

▲今（22日）是世界地球日，福容大飯店簽署共同參與台北市立動物園「無尾熊動物認養計畫」，圖為無尾熊「芙蓉」。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

與無尾熊「芙蓉」同天、於6月16日生日的壽星，入住福容台北二館精緻雙床房，每人只要616元起，每日限量3間；六福旅遊集團則於4月24日起推出春季線上旅展，三人同行每人只要2,933元，3.9折就能入住六福莊剛果原野客房住宿一晚，並加贈早餐3客、連續兩日暢遊玩六福村，親子族準備搶起來。

▲福容台北二館因動物明星無尾熊「芙蓉」而與台北市立動物園結緣，從認養「芙蓉」出發，並持續投入無尾熊保育行列。



福容台北二館因動物明星無尾熊「芙蓉」而與台北市立動物園結緣，從認養「芙蓉」出發，並持續投入無尾熊保育行列。同時，福容台北二館特別打造2間無尾熊主題房，並製作周邊商品，營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金，盼藉此喚起大眾對自然生態、野生動物保育觀念的重視。

▲福容台北二館特別打造2間無尾熊主題房，並製作周邊商品。



6月16日是無尾熊芙蓉生日，福容大飯店將與「好好聽」舉辦小小播客說故事，同時線上徵件也已開跑，優勝者可獲全台唯一的「無尾熊主題房」住宿劵，享福卡會員六月份館內消費不限金額發票，即贈送聯名環保購物袋乙只。

▲與無尾熊「芙蓉」同天、6月16日壽星，入住精緻雙床房每人只要616元起，每日限量3間。



值得一提的是，6月16日壽星，入住精緻雙床房每人只要616元起，每日限量3間。而福容大飯店旗下18家分店也同步投入無尾熊保育推廣工作，即將於5月31日登場的福隆沙雕藝術季，今年特別製作了芙蓉家族無尾熊沙雕，喜歡呆萌無尾熊的民眾別錯過。

▲關西六福莊慢活淺山一日遊。（圖／六福旅遊集團提供，下同）



另外，六福旅遊集團將於4月24日起至5月6日推出春季線上旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店、六福美饌，推出21項獨賣商品，住宿券2.8折起、餐券5.6折起、遊樂園券5.7折起。



其中，深受親子歡迎的關西六福莊祭出下殺3.9折「闔家體驗住房專案」，三人同行8,800元，換算下來每人只要2,933元，可以入住剛果原野客房住宿一晚，加贈早餐3客、連續兩日暢遊玩六福村， 並可任選六福村「草原歷險」或「飛鳥探索家」遊程，6月30日前入住，再享升等剛果草原客房。

▲關西六福莊剛果原野客房。



而台北南港車站四鐵共構的「六福萬怡台北城市輕旅行住宿券」下殺3.8折，5,299元即可入住南港唯一星級國際品牌酒店，再加贈DON DON DONKI唐吉訶德200元現金折價券，另看準揪團團購商機，旅展也特別推出買22送8張的團購優惠，相當於一張只要3,886元。六福居則推出「都會豪宅住房專案」，5,199元即可體驗18坪數的主臥空間，入住即享Happy Hour，含台灣特色飲品、一禮烘焙點心，再加贈六福皇宮經典麵品。